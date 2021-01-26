Son dakika depremler bugünlerde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde saat 15.48 sıralarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Toros Dağlarının eteklerinde 5,9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Mersinliler tarafından da hissedildi. Vatandaşlar, deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

SURİYE'DE ARKA ARKAYA DEPREM

Suriye’nin Haseke kentinde 4.4 ve 5.2' büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi. Suriye'nin Haseke kentinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin ardından 5.2'lik deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verdiği bilgilere göre, İlk deprem yerin 7 km altında kaydedilirken ikinci deprem ise yerin 10 km derinliğinde meydana geldi. EMSC tarafından yapılan açıklamada, iki depremin ardından önemli bir hasarın yaşanmadığı aktarılırken depremin Haseke’ çevresinde de hissedildiği vurgulandı.