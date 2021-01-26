Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

SON DAKİKA DEPREMLER: En son nerede deprem oldu? Mersin'de deprem! Son depremler listesi

Son dakika gelen deprem haberlerine göre; Mersin’de merkez üssü merkez Toroslar ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'de son yıllarda meydana gelen depremler vatandaşlarda endişe yaratıyor. İzmir ve Elazığ'da meydana gelen depremler can ve mal kaybına neden olmuştu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, en son meydana gelen depremlerin listesini paylaşıyor. İşte son dakika depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREMLER: En son nerede deprem oldu? Mersin'de deprem! Son depremler listesi

Son dakika depremler bugünlerde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde saat 15.48 sıralarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Toros Dağlarının eteklerinde 5,9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Mersinliler tarafından da hissedildi. Vatandaşlar, deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

SURİYE'DE ARKA ARKAYA DEPREM

Suriye’nin Haseke kentinde 4.4 ve 5.2' büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi. Suriye'nin Haseke kentinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin ardından 5.2'lik deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verdiği bilgilere göre, İlk deprem yerin 7 km altında kaydedilirken ikinci deprem ise yerin 10 km derinliğinde meydana geldi. EMSC tarafından yapılan açıklamada, iki depremin ardından önemli bir hasarın yaşanmadığı aktarılırken depremin Haseke’ çevresinde de hissedildiği vurgulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eskişehir son dakika: Eskişehir'deki patlama sesinin nedeni belli oldu!
GÜNDEMEskişehir'deki patlama sesinin nedeni belli oldu
Beşiktaş'ta Rus turistleri bıçaklayan şüpheli tutuklandı
GÜNDEMRus turistleri bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Sakarya'da paniğe yol açan patlama sesi! - Haberler
GÜNDEMSakarya'da paniğe yol açan patlama sesi!
Son dakika haberi 'Mülki idaremizle gurur duyuyoruz'
GÜNDEM"Mülki idaremizle gurur duyuyoruz"
Son dakika haberi Bakan Soylu: Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu için suç duyurusunda bulunacağız
GÜNDEMBakan Soylu: Kılıçdaroğlu için suç duyurusunda ...
KIYAMET! Son dakika: Bursa'yı fırtına vurdu! Yer yerinden oynadı
GÜNDEMBursa'yı fırtına vurdu!
Son dakika: Otobüs ve minibüs şoförleri birbirine girdi! - Haberler
GÜNDEMOtobüs ve minibüs şoförleri birbirine girdi!
DOLUYOR! Son dakika İstanbul baraj doluluk oranları - İSKİ
GÜNDEMYağışlar sürüyor! İşte İstanbul'da barajlarda son ...
EKPSS tercih sonuçları 2021! ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEMEKPSS tercih sonuçları açıklandı
Son dakika haberi: O kentte şaşırtan görüntü! - Haberler
GÜNDEMO kentte şaşırtan görüntü!