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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 28 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler listesi, 11 ili vuran Kahramanmaraş depreminin ardından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Deprem bölgelerinde artçı sarsıntılar sürerken geçtiğimiz günlerde Hatay 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallandı. 27 Şubat günü İzmir'de deprem olurken 28 Şubat'ta ise Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte, 28 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

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  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 28 Şubat 2023 | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    Kandilli ve AFAD son depremler listesi, Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından gündemdeki yerini koruyor. 27 Şubat günü İzmir 4.0, Kahramanmaraş ise 3.9 ve 3.3 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 28 Şubat Salı gününe de depremlerle uyanıldı. Saat 07:29 itibarıyla Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 28 Şubat son dakika depremler listesi....
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 28 Şubat 2023 | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

    AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 7200'ün üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 28 Şubat 2023 | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

    28 Şubat Salı günü, saat 07:29'da Kahramanmaraş Göksun'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 05:58'de Kahramanmaraş Öztürk, 2.9 büyüklüğünndeki depremle sallandı.

    NİĞDE'DE 3.1

    Niğde'nin Bor ilçesi saat 06:03'te 3.1 büyüklüğündeki deprem ile sallndı.
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 28 Şubat 2023 | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    MALATYA'DA 4.1'LİK DEPREM!

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05:18'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 03:45'te ise Yeşilyurt 3.4 ile sallandı.

    BİNGÖL'DE 2.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    Bingöl Sancak'ta saat 03:17'de 2.9 büyüklüğünde deprem oldu.
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 28 Şubat 2023 | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    İZMİR 4.1 İLE SALLANDI!

    27 Şubat Pazartesi günü İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 28 Şubat 2023 | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    28 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.02.28 07:31:30  38.1508   36.5742        8.4      -.-  2.0  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.28 07:29:15  37.9932   36.4198        5.1      -.-  3.6  3.7   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.28 07:14:06  37.5072   37.1262        7.1      -.-  2.9  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.28 07:02:51  38.0707   36.5042       29.3      -.-  2.1  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.28 07:00:21  36.7645   36.5115        8.7      -.-  2.9  -.-   HACILAR-HASSA (HATAY)                             İlksel
2023.02.28 06:58:21  38.4938   39.6682        6.1      -.-  2.8  -.-   KASLICA-MADEN (ELAZIG)                            İlksel
2023.02.28 06:57:48  37.6048   37.2763       10.2      -.-  2.2  -.-   BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.28 06:56:51  37.8625   36.2920        8.0      -.-  2.0  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.28 06:54:52  36.8928   38.0550        4.6      -.-  2.6  -.-   CICEKALAN-BIRECIK (SANLIURFA)                     İlksel
2023.02.28 06:53:59  36.8692   38.1162        7.4      -.-  2.7  -.-   ESMELER-BIRECIK (SANLIURFA)                       REVIZE01   (2023.02.28 06:54:00)
2023.02.28 06:48:25  38.2663   38.2880        5.0      -.-  1.9  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2023.02.28 06:45:49  36.7703   36.1433        5.7      -.-  2.1  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             İlksel
2023.02.28 06:41:40  38.0397   36.7475        5.4      -.-  2.6  -.-   YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.28 06:39:04  37.8757   36.3080        6.3      -.-  2.3  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.28 06:30:42  38.4847   40.1372       25.7      -.-  1.9  -.-   BUKARDI-ARICAK (ELAZIG)                           İlksel
2023.02.28 06:29:03  38.0745   36.6763        5.4      -.-  2.4  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.28 06:16:59  38.0670   37.2470        5.7      -.-  2.2  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.28 06:06:44  37.3563   36.9017        5.3      -.-  2.0  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.28 06:06:19  38.4580   37.5225        5.0      -.-  1.6  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel
2023.02.28 06:03:45  37.9745   34.0388        5.0      -.-  3.1  3.1   OBRUK-BOR (NIGDE)                                 İlksel
2023.02.28 05:58:54  37.4150   36.7087        8.1      -.-  3.1  2.9   OZTURK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.28 05:53:25  38.2430   37.7498        5.0      -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2023.02.28 05:53:16  37.3933   37.0213        8.4      -.-  1.4  -.-   KUMCATI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.28 05:51:06  37.1540   36.9653        5.3      -.-  1.5  -.-   IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.28 05:50:48  42.0115   36.9245        9.4      -.-  2.6  -.-   SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ)                       İlksel
2023.02.28 05:46:25  37.7577   29.3458        1.2      -.-  1.3  -.-   AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2023.02.28 05:36:57  38.3028   37.7798        5.0      -.-  2.7  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           İlksel
2023.02.28 05:33:29  37.9398   36.5328       15.2      -.-  1.8  -.-   KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2023.02.28 05:32:44  36.9822   28.0077        3.5      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2023.02.28 05:31:47  37.9358   36.2622       15.4      -.-  1.7  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.28 05:28:39  38.4572   37.7135        5.2      -.-  2.3  -.-   CINARKOY-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.02.28 05:27:48  38.4550   37.5433        1.8      -.-  2.3  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel
2023.02.28 05:25:16  38.5378   37.5595       11.7      -.-  1.7  -.-   AKOVA-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2023.02.28 05:18:57  38.2558   38.2680        5.0      -.-  4.1  4.1   KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.02.28 05:13:33  38.0882   37.0505        4.2      -.-  2.9  -.-   SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.28 05:11:41  35.9887   35.8585        6.0      -.-  2.6  -.-   DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)                      İlksel
2023.02.28 05:10:03  37.4710   37.1662        6.0      -.-  2.4  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel
2023.02.28 05:09:34  38.5200   37.4215        2.0      -.-  1.8  -.-   BASDIREK-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.02.28 05:04:39  37.8827   36.3185        2.5      -.-  1.8  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.28 04:59:03  37.5068   37.1988        8.6      -.-  2.0  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.28 04:56:48  38.1423   37.6883       14.8      -.-  1.9  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.28 04:55:30  38.3215   37.3328       12.7      -.-  1.4  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.28 04:54:00  38.2507   37.0198       13.9      -.-  1.7  -.-   KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.28 04:51:01  37.3737   37.0973       11.5      -.-  2.4  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.02.28 04:45:01  38.1122   37.4503        5.0      -.-  2.4  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.28 04:44:17  37.8060   36.6282        5.9      -.-  2.1  -.-   CAGLAYAN (KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2023.02.28 04:41:25  38.1012   38.6897        5.4      -.-  2.6  -.-   ULUTAS-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2023.02.28 04:41:09  38.1623   37.0292        5.2      -.-  2.5  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.28 04:39:27  37.6843   35.9445        3.8      -.-  1.6  -.-   SERIFLI-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2023.02.28 04:36:39  38.0788   37.2168        5.4      -.-  2.0  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.28 04:32:09  38.0982   36.6987        5.7      -.-  1.7  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.28 04:30:52  39.3780   26.2410        5.1      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.02.28 04:28:50  37.2897   37.0977        5.4      -.-  2.4  -.-   ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.28 04:26:10  37.2357   30.4667        7.5      -.-  2.1  -.-   BADEMAGACI-DOSEMEALTI (ANTALYA)                   İlksel
2023.02.28 04:17:07  37.9080   36.3077        5.0      -.-  2.4  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.28 04:16:01  36.2595   36.1945        1.1      -.-  2.3  -.-   GUZELBURC (HATAY)                                 İlksel
2023.02.28 04:14:38  36.5525   36.2515        5.1      -.-  1.4  -.-   SUCIKAGI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel
2023.02.28 04:11:51  36.3155   36.2042        3.1      -.-  2.5  -.-   ANAYAZI (HATAY)                                   İlksel
2023.02.28 04:09:39  38.0270   40.0743        4.1      -.-  2.6  -.-   PETEK-KAYAPINAR (DIYARBAKIR)                      İlksel
2023.02.28 04:06:04  38.0615   36.6372        5.2      -.-  1.9  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.28 04:05:11  37.3023   36.8322        5.6      -.-  2.0  -.-   MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.28 03:57:12  38.1460   36.7073        5.7      -.-  1.6  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.28 03:55:53  38.2785   38.2573       19.3      -.-  1.7  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2023.02.28 03:53:32  38.1380   36.7850       19.7      -.-  1.4  -.-   DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.28 03:52:48  38.0627   36.5062        2.8      -.-  2.2  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.28 03:45:40  38.1733   38.0663        5.0      -.-  3.5  3.4   GOZENE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.02.28 03:45:08  40.9732   39.8727        8.6      -.-  1.8  -.-   YOMRA (TRABZON)                                   İlksel
2023.02.28 03:37:50  38.0907   36.6642        5.5      -.-  1.7  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.28 03:36:08  37.3567   36.8892        5.3      -.-  2.8  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.28 03:34:03  40.8490   30.9518       27.3      -.-  1.4  -.-   GUMUSOVA (DUZCE)                                  İlksel
2023.02.28 03:33:55  40.7977   31.0108        7.7      -.-  1.3  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                           İlksel
2023.02.28 03:32:31  37.4032   37.0822        6.9      -.-  1.4  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.02.28 03:31:16  37.0753   36.9243        5.5      -.-  1.5  -.-   KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel
2023.02.28 03:28:47  37.9480   36.4780       15.4      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.28 03:26:34  38.2792   38.2372        5.0      -.-  2.0  -.-   YESILYURT (MALATYA)                               İlksel
2023.02.28 03:21:44  39.1175   40.4050        2.9      -.-  2.5  -.-   SANCAK (BINGOL)                                   İlksel
2023.02.28 03:20:34  37.8235   36.8297       16.4      -.-  1.8  -.-   AVCILAR (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.28 03:19:57  37.4275   37.0457        8.1      -.-  1.3  -.-   YENIYURT (KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2023.02.28 03:17:34  39.1047   40.3930        5.0      -.-  3.0  2.9   SANCAK (BINGOL)                                   İlksel
2023.02.28 03:13:39  37.9793   36.5478        4.5      -.-  2.8  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           İlksel
2023.02.28 03:11:22  38.1155   36.5145        5.0      -.-  2.4  -.-   BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.28 03:01:52  37.8955   36.6505        8.6      -.-  1.6  -.-   TEKIR (KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2023.02.28 03:00:10  36.6353   36.5167        7.1      -.-  1.7  -.-   CAMUZKISLASI-KIRIKHAN (HATAY)                     İlksel
2023.02.28 02:57:52  38.2713   37.2197        4.8      -.-  1.8  -.-   CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.28 02:43:23  36.0793   35.9323        7.3      -.-  2.2  -.-   SAMANDAG (HATAY)                                  İlksel
2023.02.28 02:35:14  38.2822   38.2860        5.0      -.-  3.3  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2023.02.28 02:34:24  40.2340   27.0378       15.3      -.-  1.7  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel
2023.02.28 02:33:01  37.9533   37.5347        6.6      -.-  1.9  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.28 02:32:34  36.1132   36.0495        6.1      -.-  1.7  -.-   DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY)                     İlksel
2023.02.28 02:30:38  36.7508   36.1498        5.1      -.-  2.0  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             İlksel
2023.02.28 02:27:15  38.5520   29.0218        5.8      -.-  2.9  -.-   GUNYAKA-ESME (USAK)                               İlksel
2023.02.28 02:25:58  37.7858   36.2993        7.4      -.-  1.8  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.28 02:25:51  37.8988   40.0157       10.1      -.-  1.8  -.-   TOSUNLU-KAYAPINAR (DIYARBAKIR)                    İlksel
2023.02.28 02:20:35  36.8940   27.9933        4.0      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2023.02.28 02:19:07  36.1275   36.0085       18.1      -.-  2.2  -.-   MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.02.28 02:18:49  37.8733   36.3147       17.4      -.-  1.9  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.28 02:17:10  37.2425   36.9497        7.3      -.-  2.6  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel
2023.02.28 02:16:34  38.0478   42.9585        5.0      -.-  1.9  -.-   CILGA-CATAK (VAN)                                 İlksel
2023.02.28 02:13:30  38.1800   38.5660        5.0      -.-  2.3  -.-   ULUKOY (MALATYA)                                  İlksel
2023.02.28 02:07:25  37.3933   37.1037        5.4      -.-  1.6  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.02.28 02:04:22  37.4793   37.1280        6.3      -.-  2.2  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.28 02:00:13  37.9782   40.0322        5.2      -.-  3.0  -.-   CUMHURIYET-KAYAPINAR (DIYARBAKIR)                 İlksel
2023.02.28 01:58:42  37.1290   36.7368        5.1      -.-  2.4  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.28 01:54:00  38.0037   36.4242        5.9      -.-  1.5  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.28 01:53:12  38.0123   36.6405        5.4      -.-  1.7  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.28 01:46:38  37.9300   37.9027        5.0      -.-  2.8  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.28 01:42:58  37.3593   36.9063        5.4      -.-  1.7  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.28 01:41:02  38.0788   36.6447        4.9      -.-  1.9  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.28 01:37:55  38.2762   38.3117        5.0      -.-  2.2  -.-   KARAGOZ (MALATYA)                                 İlksel
2023.02.28 01:31:35  37.2347   30.4585        6.7      -.-  2.1  -.-   BADEMAGACI-DOSEMEALTI (ANTALYA)                   İlksel
2023.02.28 01:27:31  38.2933   38.2615       14.6      -.-  2.3  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2023.02.28 01:26:22  37.8572   36.4413       12.1      -.-  1.5  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.28 01:25:08  37.9442   36.3477        5.4      -.-  1.6  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.28 01:23:21  39.3793   26.2578        6.5      -.-  3.0  3.1   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.02.28 01:14:04  38.0603   42.9350        5.0      -.-  2.2  -.-   ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)                        İlksel
2023.02.28 01:07:30  38.0468   37.4008       11.6      -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.28 01:04:57  37.0890   36.8452       12.3      -.-  1.6  -.-   DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.28 01:03:21  36.2210   35.9543        9.4      -.-  2.3  -.-   BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.02.28 01:02:43  37.4780   37.0210        7.2      -.-  2.1  -.-   KAPICAM (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.28 00:58:39  37.2787   35.3887        5.0      -.-  2.0  -.-   DOSEKEVI-KARAISALI (ADANA)                        İlksel
2023.02.28 00:54:35  38.3458   38.3375        4.5      -.-  2.0  -.-   MALATYA (MALATYA)                                 İlksel
2023.02.28 00:48:38  37.9188   37.5887        9.4      -.-  1.9  -.-   MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)                      İlksel
2023.02.28 00:32:56  38.2543   37.2638       17.9      -.-  1.6  -.-   ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.28 00:31:46  37.8295   36.4782        7.8      -.-  1.6  -.-   KUMARLI (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.28 00:22:52  37.9988   36.5087       12.1      -.-  1.6  -.-   KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.28 00:18:12  38.5743   39.7022        6.5      -.-  1.8  -.-   KUSHANE (ELAZIG)                                  İlksel
2023.02.28 00:14:35  38.0558   38.1845        5.0      -.-  2.1  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2023.02.28 00:12:07  38.1290   42.7902        5.0      -.-  1.0  -.-   BAHCESARAY (VAN)                                  İlksel
2023.02.28 00:08:15  37.8875   37.7567        7.2      -.-  1.7  -.-   KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)                    İlksel
2023.02.28 00:04:45  38.4058   37.4848        8.0      -.-  2.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

     
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 28 Şubat 2023 | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 28 Şubat 2023 | Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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