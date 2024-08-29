DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Demokrat Parti ile ortak grup kurma görüşmelerine ilişkin, "Bugün itibarıyla kamuoyuyla paylaşabileceğimiz kesin bir ifade yok ama hedefimiz ve arzumuz, Meclis'in yeni yasama yılını ortak grupla açmak." dedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin etkin olarak kullanılabilmesinin en önemli yolunun, Genel Kurul ve komisyonlardaki görüşmelerde parti gruplarının söz hakkı kullanımı olduğunu söyledi.

Meclis'te grup kurmak için Demokrat Parti ile görüşme yaptıklarını ifade eden Ekmen, "Bizim 15 milletvekilimiz, Demokrat Parti'nin 3 milletvekili var. Şu anda bağımsız 7-8 milletvekili de var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde milletimizin menfaatlerini, sorunlarını kürsüde dile getirmek üzere Meclis kürsüsünü etkin bir şekilde kullanmak amacıyla bir grup kurmanın önemi ortada." diye konuştu.

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Ortak bir grup kurulması konusunda milletvekilleri arasında çok kuvvetli bir mutabakat olduğunu dile getiren Ekmen, grupta yer alması düşünülen diğer partilerle farklı alanlarda görüş ayrılıkları olabileceğini ancak bu durumun partilerin kendi duruşuna zarar vermeyeceğine inandığını belirtti.

Ekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi parti genel merkezleri arasında da bir trafik var. Ama bugün itibarıyla siyasi partiler arasındaki görüşme trafiğinin sona erdiğini ve grubun şu milletvekilleriyle ve şu şekilde kurulacağına dair bir bilgiyi paylaşmam söz konusu değil. Şu anda yeteri kadar bağımsız milletvekili arkadaşımız ve grubu olmayan başka partilerden arkadaşlarımız ile kendi partisinde olan bitenden, gidişattan huzursuz, mutsuz olan milletvekili arkadaşlarımız da var. Demokrat Partiyle ilkesel bir mutabakata varıldığında grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekili sayısının çok kolaylıkla tamamlanıp hatta daha da üstüne çıkılabileceğini düşünüyoruz. Bugün itibarıyla kamuoyuyla paylaşabileceğimiz kesin bir ifade yok ama hedefimiz ve arzumuz, Meclis'in yeni yasama yılını ortak grupla açmak."