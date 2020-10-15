Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 2.cinayet itirafı! 0:00 / 0:00

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Emre Yıldız, 11 Ağustos 2018 günü Kadir Bekçi isimli arkadaşıyla Cansu isimli kızı kaçırdı... Tokat’ın​ Reşadiye ilçesinde gerçekleşen olaydan 12 gün sonra 23 Ağustos günü ise Emre Yıldız’ın cansız bedeni 12 metrelik uçurumun dibinden çıkarıldı.



Yapılan soruşturmada aralarında Emre Yıldız'ın da olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi ancak Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda cesedin çürümüş olduğu ve bu nedenle de Emre'nin kesin ölüm nedeninin anlaşılmadığı belirtildi. Rapor sonrası 6 kişi de cezaevinden tahliye edildi.



Emre Yıldız'ın annesi Gülseren Yıldız ve ablası Elif Yıldız, Show TV'de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programına başvurdu. Canlı yayına Emre Yıldız'la birlikte Cansu isimli kızı kaçıran Kadir Bekçi de katıldı.



Bekçi, “Saklandığımız barakayı Cansu’nun ağabeyi Cemal bastı ama hiçbir şey görmedim!” dedi.

Bekçi’nin gelen itiraflarının ardından Emre Yıldız’ın kardeşi Elif Yıldız sinir krizi geçirdi.

Kadir Bekçi, cinayeti itiraf etti;

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI!



Kadir Bekçi’nin cinayeti itiraf etmesinin ardından yayını ihbar kabul eden Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME stüdyolarına gelerek Kadir Bekçi’yi canlı yayında gözaltına aldı.

Emre Yıldız cinayetiyle ilgili gelişmeler, Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında olmaya devam edecek.