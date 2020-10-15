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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 2.cinayet itirafı!
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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de çözülemeyen bir cinayet daha açığa çıktı!

Önce “Görmedim, duymadım, bilmiyorum!” dedi… Ardından 2.5 yıl önce işlenen Emre Yıldız cinayetini, Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında itiraf etti!

Son dakika: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 2.cinayet itirafı!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 2.cinayet itirafı!
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HABERTURK.COM

Emre Yıldız, 11 Ağustos 2018 günü Kadir Bekçi isimli arkadaşıyla Cansu isimli kızı kaçırdı... Tokat’ın​ Reşadiye ilçesinde gerçekleşen olaydan 12 gün sonra 23 Ağustos günü ise Emre Yıldız’ın cansız bedeni 12 metrelik uçurumun dibinden çıkarıldı.

Yapılan soruşturmada aralarında Emre Yıldız'ın da olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi ancak Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda cesedin çürümüş olduğu ve bu nedenle de Emre'nin kesin ölüm nedeninin anlaşılmadığı belirtildi. Rapor sonrası 6 kişi de cezaevinden tahliye edildi.

Emre Yıldız'ın annesi Gülseren Yıldız ve ablası Elif Yıldız, Show TV'de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programına başvurdu. Canlı yayına Emre Yıldız'la birlikte Cansu isimli kızı kaçıran Kadir Bekçi de katıldı.

Bekçi, “Saklandığımız barakayı Cansu’nun ağabeyi Cemal bastı ama hiçbir şey görmedim!” dedi.



“EMRE CİNAYETE KURBAN GİTTİ!”

Dün yapılan canlı yayının ardından, Didem Arslan Yılmaz’la konuşmak istediğini söyleyen Kadir Bekçi, arkadaşı Emre’nin cinayete kurban gittiğini anlattı.

Kadir yaptığı açıklamada, “Emre ve Cansu ile saklandığımız barakayı Cansu’nun ağabeyi Cemal ve Aziz isimli kişi bastı!” dedi. Cemal ve Aziz’in, Emre’yi önce dövdüğünü ardından da tutup bir yere götürdüğünü anlattı.

Olaydan iki gün sonra Cemal’in akrabaları tarafından tehdit edildiğini söyleyen Kadir Bekçi, artık vicdan azabı çekmek istemediğini söyledi.



“CEMAL VE AZİZ İÇERİ GİRİP EMRE’YE VURDU!”

Olayın olduğu sırada Emre ile birlikte konteynırın içinde oturduklarını söyleyen Kadir Bekçi, Cemal ile Aziz’in oraya geldiğini ve Cemal’in Emre’ye vurduğunu söyledi. Bunun sonucunda Emre'nin öldüğünü ifade etti.

Bekçi’nin gelen itiraflarının ardından Emre Yıldız’ın kardeşi Elif Yıldız sinir krizi geçirdi.

Kadir Bekçi, cinayeti itiraf etti;

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI!

Kadir Bekçi’nin cinayeti itiraf etmesinin ardından yayını ihbar kabul eden Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME stüdyolarına gelerek Kadir Bekçi’yi canlı yayında gözaltına aldı.



Kadir Bekçi, canlı yayında gözaltına alındı;

Emre Yıldız cinayetiyle ilgili gelişmeler, Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında olmaya devam edecek.

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