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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Dilek Kaya'nın katili hakim karşısında - Haberler
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Mutlu Kaya'nın ablasını öldüren erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı

Televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve 6 yıl önce erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakılan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya'nın öldürülmesine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı. Katil zanlısı Yusuf Çalışkan kan donduran ifadesinde, "Boğuşma yaşadık. Bu sırada silah ateş aldı. Başta kendimi vurdum sandım. Ayaklarım kan oldu. Yere düştük ikimizde. Etraf kan oldu. 1 dakika karşısında oturdum. Gözlerimi kapattım açtım gerçek olamaz dedim" ifadelerini kullandı

Son dakika: Dilek Kaya'nın katili hakim karşısında - Haberler
Dilek Kaya'nın katili hakim karşısında
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AA

Diyarbakır 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Çalışkan hazır bulunurken, tekerlekli sandalyeyle Mutlu, annesi Hanım, ablası Songül Kaya ve tarafların avukatları katıldı.

AA'nın haberine göre, söz konusu olaya ilişkin savunma yapan sanık Çalışkan, Dilek Kaya ile sevgili olduklarını ve olay gecesi evine yemek için gittiğini ileri sürdü.

Dilek Kaya'nın kız kardeşi Mutlu Kaya

İFADESİ KAN DONDURDU

Dilek ile o gece film izledikten sonra kıskançlık yüzenden tartışmaya başladıklarını iddia eden Çalışkan, ifadesinde şunları kaydetti:

"Bana küfür etmeye başladı. Önceden sosyal medya hesabıma bakıyordu. Sinir krizi geçirdi. Sesler yükselince binadaki sakinlerden biri şikayet eder diye sakinleşmesini bekledim. Dilek mutfağa doğru gitti ve bana bardak fırlattı. Bana ve kendisine zarar vermemesi için tabancamı yanıma almak istedim. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Başta kendimi vurdum sandım. Ayaklarım kan oldu. Yere düştük ikimizde. Alkol almıştık. Etraf kan oldu. 1 dakika karşısında oturdum. Gözlerimi kapattım açtım gerçek olamaz dedim. Dilek'in vurulduğunu anlayınca sonra kendime ateş ettim. Bayılmışım yerden kalktığım anı hatırlıyorum. Ayıldığımda Dilek yerdeydi. Kafamdan kan aktığını hissettim. Başka bir şey hatırlamıyorum. Ateş ettiğim silah asker olduğum için kullandığım silahımdır. 13-14 ay beraberliğimiz vardı. Tartıştığımız oluyordu. İlk kez bu kadar sinirli olduğunu görmüştüm. Silahın tetik emniyetini kapatmayı unutmuşum. Olay yerinde neden 4 kovan olduğunu hatırlamıyorum."

"BEN DE DAHA ÖNCE ERKEK ŞİDDETİNE MARUZ KALDIM"

Duruşmaya katılma talebi bulunan Mutlu Kaya ise "Bende daha önce erkek şiddetine maruz kalan ve tekerlekli sandalyeye maruz kaldım. Ablam ölmeden birkaç hafta önce telefon konuşmasına şahit oldum. Sanığın ona şiddet uyguladığını ve onu ölümle tehdit edildiğini duymuştum. 3-4 ay önce sevgili olduklarını duymuştum. Son zamanlarda morali bozuk ve sürekli ağlıyordu. Bazen bizde bazen de kendi evinde kalıyordu. Sanıktan şikayetçiyim."

Anne Hanım ve maktulün ablası Songül Kaya da, sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada dinlenen tanık Serkan Sarı ise olay gecesi arkadaşlarla evde okey oynamak için sanık Yusuf'u aradıklarını anlatarak, "Hakkınızı helal edin. 'Dilek uyan aşkım bu bir rüya' diye sesini duyduk. Daha sonra olayın bu şekilde yaşanıldığını öğrendik." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi. Kaya, ailesinin avukatları sanığın cezalandırılmasını, sanığın avukatları ise olayın kazayla meydana geldiğini savunarak tahliyesine karar verilmesini istedi. Mahkeme, sanık Çalışkan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianamede, Dilek Kaya'yı tabancasıyla öldüren sanık Yusuf Çalışkan'ın hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. 22 Mart 2020'de merkez Kayapınar ilçesi TOKİ sosyal konutlardaki evinde Dilek Kaya (35) erkek arkadaşı Yusuf Çalışkan (29) arasında çıkan tartışma sonucu tabancayla vurularak öldürülmüştü.

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