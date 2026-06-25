Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te bir kozmetik dolum tesisinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu 7 belediye yetkilisi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre ilçede bulunan Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025'te meydana gelen ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin yürütülen hukuki süreç genişletildi.

Soruşturma kapsamında, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski İmar ve Şehircilik Müdürü ve Başkan Yardımcısı H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürleri C.S. ve S.S., Yapı Kontrol Müdürü M.T., eski Zabıta Müdürü C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FABRİKA SAHİBİ CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yangınla ilgili devam eden davada 8'i tutuklu, 6'sı tutuksuz ve 2'si firari olmak üzere toplam 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Öte yandan, davanın tutuklu sanıklarından olan fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.