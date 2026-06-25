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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Dilovası'ndaki faciada yeni gözaltılar | Son dakika haberleri

        Dilovası'ndaki faciada yeni gözaltılar

        Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Olayda 7 belediye yetkilisi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 11:35 Güncelleme:
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        Dilovası'ndaki faciada yeni gözaltılar

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025'te bir kozmetik dolum tesisinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu 7 belediye yetkilisi gözaltına alındı.

        İHA'nın haberine göre ilçede bulunan Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025'te meydana gelen ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin yürütülen hukuki süreç genişletildi.

        Soruşturma kapsamında, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski İmar ve Şehircilik Müdürü ve Başkan Yardımcısı H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürleri C.S. ve S.S., Yapı Kontrol Müdürü M.T., eski Zabıta Müdürü C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        FABRİKA SAHİBİ CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Yangınla ilgili devam eden davada 8'i tutuklu, 6'sı tutuksuz ve 2'si firari olmak üzere toplam 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Öte yandan, davanın tutuklu sanıklarından olan fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

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