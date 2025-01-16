Dışişleri'nden ABD'nin GKRY kararına kınama
Dışişleri Bakanlığı: ABD tarafından dün yayımlanan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz. ABD'nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz.
Giriş: 16.01.2025 - 19:06 Güncelleme: 16.01.2025 - 19:06
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