Dışişleri'nden ABD'nin GKRY kararına kınama Dışişleri Bakanlığı: ABD tarafından dün yayımlanan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz. ABD'nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz.

Giriş: 16.01.2025 - 19:06 Güncelleme: 16.01.2025 - 19:06 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL