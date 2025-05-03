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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri: Netanyahu'nun uçağına uçuş izni verilmedi | Dış Haberler

        Dışişleri: Netanyahu'nun uçağına uçuş izni verilmedi

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği iddialarını yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:35
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        Dışişleri'nden Netanyahu uçağı açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

        Sözcü Keçeli, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

        Keçeli, "İsrail Başbakanı’nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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