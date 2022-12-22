Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!

Bu arada, Siyahmet Çelebi'nin darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Mahalleli tarafından kurtarılıp, markete götürülen F.A.'ya su verilmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

2 AYRI SUÇTAN CEZA İSTENDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nca Siyahmet Çelebi hakkında hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık Siyahmet Çelebi'nin üzerine atılı suçlamaya kabul etmediği, çocuğun ise sanığın kendisine istismarda bulunduğu yönünde ifadelerine yer verildi.

İddianamede, "Şüpheli savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik hayatın olağan akışına aykırı ve itibar edilmemesi gereken bir savunma niteliğinde olduğu, savunmasına itibar edilemeyeceği ve üzerine atılı suçun işlediği anlaşılarak, cezalandırılması talep olunur" denildi. Siyahmet Çelebi hakkında `Cinsel istismar´ ve `Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlarından 21 yıldan 43,5 yıla kadar hapis cezası istendi.