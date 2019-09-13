Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında dün saat 18.30 sıralarında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Diyarbakır'da evvlatlarıı terör örgütünce dağa kaçırılan annelerin feryadı tüm Türkiye'de duyulurken Kulp'ta sivillere yönelik bu hain saldırıda 7 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı. Yaralanan 9 kişinin tedavisi sürerken bu sabah HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.

BELEDİYE ARACI İDDİASI

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı. İki şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor. Saldırının ardından PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

BAKAN SOYLU: KALLEŞÇE SALDIRI

Soylu, Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivil vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda yaralananları, tedavi edildikleri Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Daha sonra Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesine geçen Soylu, burada terör saldırısına uğrayan vatandaşların yakınlarıyla görüştü.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Ağaçkorur köyünde rızıklarını kazanmak için çalışan orman işçilerinin terör örgütü PKK tarafından kalleşçe bir saldırıyla hayatlarını kaybettiğini söyledi.

Saldırının, Muş, Batman ve ilçeden gelen 20 kişilik bir işçi grubunun saat 18.30 civarında dönüşe geçtikleri sırada gerçekleştirildiğini aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"El yapımı patlayıcının yoldan araç geçerken patlatılması suretiyle 7 evladımız, insanımız, kardeşimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. 10 yaralımız vardı. Biri hemen taburcu edildi. 9 yaralımızı Diyarbakır'da üniversite hastanesinde ve Selahaddin Eyyubi Hastanesinde ziyaret ettik. 3 yaralımızdan birinin durumu gayet iyi 2'sinde ise yoğun bakımlık bir durumu doktorlarımız takdir etti. Onlar için de dua ediyoruz. Terör örgütünün yıllardır bu mazlumiyet ve mağduriyete karşı ortaya koyduğu haince pusuya, bu insanlar varlıklarıyla karşı koymaktadırlar. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayı duyar duymaz, verdiği talimatla kente geldiklerini dile getiren Soylu, düzenlenecek cenaze törenine katılacaklarını ve taziyede bulunacaklarını söyledi.

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ailesine, çoluk çocuğuna rızık getirmeye çalışan masum, korumasız, sivil insanlara karşı düzenlenen hain pusu elbette ki bizim yüreklerimizi mahzunlaştırmıştır. Bunun karşılığını alacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Bu konuda kararlığımız çok nettir. Bu insanlar devletine, milletine, kardeşliğine, dinine, inancına bağlı olan insanlar. On yıllardır bu masum, güzel insanlar uluslararası o hain anlayışın taşeronluğunu yapanlara pabuç bırakmadılar, bırakmayacaklar da. Bu topraklar bu milletindir. Bu kardeşlik de bu milletindir."

Ziyaretlere katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu. Kandemir, "Acıyı paylaşıyoruz. Ama bir o kadar da kararlılığımızı sayın bakanımız ifade etti. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kulp ilçesindeki patlama sonucu şarampole yuvarlanan minibüste 4 vatandaşımız şehit olmuş, 13 vatandaşımız da ağır yaralanmıştır." denildi.

Açıklamada, "Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 vatandaş şehit oldu, 13 vatandaş ağır yaralandı. Yaralılar, Kulp ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerince gerekli çalışmalara vakit kaybedilmeksizin başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.Menfur saldırıda şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VALİDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan Kulp ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı, faillerin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

Menfur terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara da acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısının faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız'ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, şehit vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı temennisinde bulundu.

"MENFUR SALDIRININ HESABI SORULACAKTIR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa temenni ederim.PKK’ya da, onu besleyenlere de bu menfur saldırının hesabı sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 12, 2019

KILIÇDAROĞLU: PKK, ALÇAK YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'daki hain saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu şu sözlere yer verdi:

"Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi… Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."