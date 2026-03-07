Canlı
        Son dakika: DMM'den 'savaşa hazırlık' iddialarına ilişkin açıklama

        DMM'den 'savaşa hazırlık' iddialarına ilişkin açıklama

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Söz konusu atamalar, iddia edildiği gibi herhangi bir savaş hazırlığına işaret etmemekte; afet, acil durum ve sivil savunma alanlarında kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlayan önceden planlanan kurumsal bir düzenlemenin uygulanmasından ibarettir" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 14:24 Güncelleme:
        DMM'den 'savaşa hazırlık' açıklaması

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bakanlıklara yapılan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarının, bölgesel gelişmeler gerekçe gösterilerek bir savaşa hazırlık olduğu yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

        DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, bakanlıklara yapılan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarının, bölgesel gelişmeler gerekçe gösterilerek bir savaşa hazırlık olduğu yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlıkların merkez teşkilatlarında ihdas edilen ve atamaları gerçekleştirilen bu kadrolar, 16 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile afet ve acil durumlara hazırlık, sivil savunma faaliyetleri ile seferberlik hâllerine ilişkin süreçlerde kamu kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu düzenleme, kamu yönetiminde kriz yönetimi kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal yapılanmanın bir parçasıdır. Dolayısıyla söz konusu atamalar, iddia edildiği gibi herhangi bir savaş hazırlığına işaret etmemekte; afet, acil durum ve sivil savunma alanlarında kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlayan önceden planlanan kurumsal bir düzenlemenin uygulanmasından ibarettir. Kamuoyunun, korku ve panik oluşturmayı amaçlayan manipülatif ve gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

