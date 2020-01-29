Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de yılda 50 milyar metreküp dolayında doğal gaz kullanılıyor. Doğal gaz elektrik üretiminin yanı sıra sanayide ve konutlarda yoğun olarak tüketiliyor. Tüketim, 2017 yılında 53 milyar 857 milyon metreküptü. 2019 yılı tüketiminin 46.8 milyar metreküp düzeyinde gerçekleştiği hesaplanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),bu yıl 52 milyar 19 milyon metreküp doğal gaz tüketileceği tahminde bulundu. Tüketimde bu yıl da hızlı bir artış yaşanması beklenmiyor.

İKİ ZAM

BOTAŞ, geçen yıl doğal gaza ağustos ve eylül aylarında zam yaptı. Kümülatif artış yüzde 37’nin üzerinde gerçekleşti. 2019’un kalan aylarında ve 2020 ocak ayında konutlara satılan gazda fiyat değişmedi.

Ekonomik krize, vatandaşların gelirinin azalmasına ve kış mevsiminin gelmesiyle tüketimin artmasına bağlı olarak gazın, aile bütçesindeki payı katlandı. Faturalar kabardı. Her kesimden şikayetler yükselmeye ve “gazda indirim talepleri” dillendirilmeye başlandı.

ŞUBAT’TA İNDİRİM OLUR MU?

BOTAŞ, doğal gaz satış fiyatlarını, her ay maliyetlerindeki değişime göre gözden geçiriyor. Gerektiğinde zam yapılıyor, yeri geldiğinde de indirim…

Şubat ayında satış fiyatları değişecek mi? Bir indirim söz konusu mu? HABERTÜRK, Ankara’da enerji kaynakları ile doğal gaz sektörü temsilcileriyle görüştü. Buna göre şubat ve mart aylarında indirim çok olası görünmüyor. Buna karşılık elbette sürpriz her zaman mümkün…

İndirim neden olası değil? Sektör kaynakları, 1 Ocak’ta BOTAŞ’ın doğal gaz ithalat fiyatlarının düştüğünü, 2019 yılı son çeyreğinde 270-275 dolar olan her 1000 metreküpte ortalama ithalat fiyatının, 250-255 dolar aralığına gerilediğini kaydetti.

Kaynaklar, “Petroldeki düşüşe bağlı (geçmiş 6 ve 9 aylık ortalamalar çeyrek dönemler halinde gaz ithalat fiyatına yansıyor) olarak doğal gaz ithalat fiyatları geriledi ve izleyen çeyreklerde de gerilemeye devam edeceği hesaplanıyor. Dolar, halen 5 TL 94 düzeyinde bulunuyor. BOTAŞ’ın, her 1000 metreküp ithalat fiyatı (işletme ve diğer maliyetler dışında) 250 dolar üzerinden hesaplansa, bu bin 485 TL’ye denk düşer. BOTAŞ, konutlara gazı bin 251 TL’den satıyor. Konutlarda, sübvansiyonu devam ediyor. Bu nedenle indirim çok olası görünmüyor” dedi.

“RUSYA İNDİRİM YAPMALI”

BOTAŞ’ın, Rusya ile gaz fiyatının düşürülmesi için görüştüğünü de belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

“Rusya, Avrupa ülkelerine göre Türkiye’ye daha pahalı fiyattan gaz satıyor. Aradaki farkın 40 dolar düzeyine ulaştığı söylenebilir. Öte yandan TürkAkım doğal gaz boru hattı da devreye girdi. Türkiye, daha önce Batı Hattı’ndan bu gazı alıyordu. Gaz; Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye geliyordu. TürkAkım’la birlikte transit ülke riski ve maliyetleri olmadan doğrudan gaz ithalatı başladı. Rusya’nın, maliyet avantajının bir bölümünü doğal gazda indirim olarak Türkiye’ye yansıtması gerekiyor. Örneğin, Rusya’nın, TürkAkım üzerinden gaz almaya başlayan Bulgaristan’a yüzde 5 dolayında bir indirim yaptığı biliniyor. Rusya’nın, Türkiye’ye tatmin edici bir indirim yapması hem gerekli hem de haktır” diye konuştu.