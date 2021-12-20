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Dolar neden yükseliyor! Son dakika: Dolar 17.30'u aştı!

Dolar kuru bugün yani 20 Aralık Pazartesi gününe sert yükselişle başladı. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Dolar neden yükseliyor? İşte merak edilen detaylar...

Dolar neden yükseliyor! Son dakika: Dolar 17.30'u aştı!

Dolar TL yeni haftaya sert yükselişle başladı. Yaşanan yükselişin nedeni ve kurdaki son durum başta ekonomi gündemini yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından yakından izleniyor. Peki, dolar neden yükseliyor? İşte dolardaki yükselişin nedeni ve kurdaki son durum...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar/TL'de geçen cuma 17.14 seviyesinin görülmesinden sonra Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından dolar geçen haftayı 16.41 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni haftaya 16.90 liradan başladı. Sabah saatlerinde 17.60 lirayı aşarak rekor kırdı. Ardından önce 17.20 liraya kadar çekildi, sonra yeniden 17.40 lirayı aştı.

Bugün yükselişin sürmesi durumunda gözler yeniden Merkez Bankası'na çevrilecek. Aralık başından bu yana toplam 5 kez satış yoluyla döviz piyasasına müdahalede bulunuldu. Bu müdahalelerin toplam büyüklüğünün 6 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

Geçen hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmesiyle TL'deki erime hızlanmıştı. Bu kararın ardından kasım ayında yüzde 21.31 olarak açıklanan yıllık enflasyonla politika faizi arasındaki makas iyice açıldı.

Söz konusu faiz kararından önce dolar 15.50 lira seviyesindeydi.

Son yükselişte Türkiye'nin 5 yıllık iflas risk priminin (CDS) 577 seviyesine çıkması etkili oldu. Bu gelişmelerle beraber Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi ilk kez yüzde 23'e yükseldi.

Tüm bu faktörler dolar TL'deki yükselişi hızlandırdı.

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