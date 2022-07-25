HABERTURK.COM

Piyasalar bu hafta Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklanacak. Haziran ayında 1994'ten bu yana ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına giden Fed'in bu hafta da 50 veya 75 baz puanlık bir artırım kararı alması bekleniyor.

Serbest Piyasa Komitesi (FOMC) haziran ayı toplantı tutanaklarında üyelerin bu oranlarda bir yeni faiz artırımını uygun buldukları görülmüştü. ABD'de haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 9.1 ile beklentileri aştı ve 40 yılın zirvesine yükseldi.

Resesyon korkusu yaşansa da Fed'in enflasyonu dizginlemek için şahin bir tutum sergilemesinin beklenmesiyle piyasalarda son haftalarda 75 baz puanlık artırım ihtimali fiyatlanmaya başladı. Analistler karar sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların da piyasalar için yönlendirici olacağını belirtiyor.

ENDEKS YÜKSELİŞTE

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi haftaya yüzde 0.3 yükselişle başlayarak cuma günkü kayıplarının bir kısmını telafi etti. Euro/dolar ise yüzde 0.2 gerileyerek yeniden 1.02'nin altını gördü.

Dolar/TL de bunlara paralel bir şekilde cuma günü kapanışına göre yüzde 0.3 yükselerek haftaya 17.79'dan başladı. Euro/TL ise benzer bir yükselişle 18.15 liradan işlem gördü.