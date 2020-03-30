Son dakika! Dolar fiyatı bugün ne kadar? (30.03.2020)

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz hafta ABD'de işsizlik maaşının 3.28 milyonla tarihi rekor kırmasının ardından dolar endeksi 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemişti. Bunun etkisiyle de dolar/TL kısa süreliğine 6.40'ın altını gördü ancak burada tutunamadı. Cuma gününü dolar 6.45 liradan kapattı.

Dolar yeni haftaya da 6.4754'ten başladı. Sabah saatlerinde 6.49'un üzerine çıktı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın 2 trilyon doları aşkın bir destek paketini onaylamasıyla piyasalarda bir olumlu hava esse de koronavirüs endişeleri tüm gerçekliğiyle varlığını sürdürmeye devam ediyor.

KORONAVİRÜS SEYRİ BELİRLEMEYE DEVAM EDECEK

Koronavirüs endişeleri sebebiyle normal zamanda ABD varlıklarından yatırımcıları kaçırtacak veriler şu anda yatırımcıları daha riskli görülen gelişmekte olan ülke varlıklarına yöneltmiyor. Yatırımcının 'dünya yıkılsa ABD en son yıkılır' anlayışıyla dolara talebi artmaya devam ediyor.

Yeni haftada da kurun seyrini maalesef yurtiçi ve dışında koronavirüsün yayılma hızı, hükümetlerin bu salgına karşı aldığı önlemler ve açıklanan ekonomik tedbir paketleri belirlemeye devam edecek.