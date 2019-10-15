dolarda son durum

SON DAKİKA! Dolar 'yaptırıma' ne tepki verdi? 15 Ekim Dolar kuru ne kadar? - Haberler

Dün dolar kurunda son 2 haftada olduğu gibi odak noktası Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili haber akışı oldu. Haftaya 5.8960'dan başlayan dolar/TL önce ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi'nin yüzde 0.7'lik beklentinin üzerinde yüzde 3.6 daralmasıyla 5.91'in üzerine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye 'büyük yaptırımların yolda' olduğunu yazdığı tweet'lerinin ardından ise 5.9370'e kadar yükseldi. Bu açıklamanın etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi de günü yüzde 5.1 düşüşle, bankacılık endeksi ise yüzde 8.1 kayıpla tamamladı.

Bu sabah ise piyasalar ABD'nin 'yaptırım' açıklamasına uyandı. ABD Hazine Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptırım listesine alındığı açıkladı.

Bu kararın ardından gözler piyasalara çevrildi. Dolar/TL'de şimdilik bu 'yaptırım' kararının etkisi hissedilmedi. Dolar güne 5.9208'den başladı. Daha sonra 5.8970'e geriledi. Bugün gözler yurtiçinde saat 10.00'da açıklanacak işgücü istatistiklerinde olacak.