Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Meksika'da kuş gribinin bir alt türü olan A(H5N2) virüsü nedeniyle ilk ölümcül vakanın yaşandığını doğruladı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Meksika sağlık makamlarının DSÖ'ye, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedildi.

Vakanın, bir Meksika eyaleti sakininde tespit edildiği belirtilirken, bunun dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası olduğu bildirildi.

Açıklamada, Meksika'da ilk kez bir kişide A(H5N2) virüsü enfeksiyonu görüldüğü de yer aldı.