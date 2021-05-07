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HaberlerDünyaAsya-PasifikSON DAKİKA! Çin'den yörüngeden çıkan roketle ilgili rahatlatan açıklama - Haberler
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Son dakika haberler... Çin'den yörüngeden çıkan roketle ilgili rahatlatan açıklama

Çin, yörüngeden çıkan ve dünyaya düşmesi beklenen roketle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü uzaya taşıyan ve daha sonra kontrolden çıkan roketin dünyanın atmosferine girdiği anda yanarak parçalanacağını ve herhangi bir zarara yol açma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu bildirdi

SON DAKİKA! Çin'den yörüngeden çıkan roketle ilgili rahatlatan açıklama - Haberler
Dünyayı alarma geçirmişti! Rahatlatan açıklama
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AA

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, roketin uzaya fırlatılmasının ve kontrolden çıkmasından bir hafta sonra başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, roketle ilgili açıklamalarda bulundu.

AA'da yer alan habere göre, "İlgili roketin sahip olduğu teknolojilerin tasarımından anladığımız kadarıyla parçaların büyük kısmı atmosfere girdiğinde yanarak parçalanacak. Havacılık faaliyetleri ve yerde herhangi bir zarara yol açma ihtimali de oldukça düşük." ifadesini kullanan Vang, ilgili departmanın bilahare duruma ilişkin açıklama yapacağını bildirdi.

Öte yandan BBC’nin haberinde, roketin kontrolden çıkmasının ardından roket parçalarının atmosferde sürtünmeden kaynaklı oluşacak yüksek sıcaklıklara dayanıklı kısımlarının dünyaya düşebileceği kaydedildi.

Bu parçaların yeryüzüne temasının 9 Mayıs sabah saatlerinde gerçekleşmesi beklendiği bertilen haberde roketin, nereye düşeceği konusu tam olarak bilinmemekle birlikte dünyanın 41,5 derece Kuzey ve 41,5 derece Güney enlemleri arasında bir yere düşeceği tahmin edildiği aktarıldı.

Söz konusu enlemler doğudan batıya, Avustralya, Güney Asya ülkeleri, Çin’in orta ve güney bölgeleri, Arap Yarımadası, Afrika kıtası, Türkiye’nin büyük çoğunluğu, Güney Amerika’nın büyük çoğunluğu ve Kuzey Amerika’nın bir kısmını kapsıyor.

LONG MARCH 5B, 29 NİSAN'DA UZAYA FIRLATILMIŞTI

Çin Uzay İstasyonu’nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti. Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.

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