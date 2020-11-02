Duygu dolu anlar... Bakan Selçuk anlattı! 0:00 / 0:00

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İzmir'de meydana gelen depremin ardından bir konuşmaya kulak misafiri olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından o cümleleri 'Kulak misafiri olduğum bu sesler, Türkiye’nin gerçek sesidir, öyle yürektendir' şeklinde yorumladı.

Bakan Selçuk'un paylaşımı şöyle: "Önceki gece İzmir’de yemek dağıtımı yapan biri, bir teyzeye “Teyze gel, karnını doyur.” dedi. “Sağ ol yavrum, evim hasar görmedi; ihtiyacı olanlar alsın.” cevabına “Olsun, için ısınsın.” ısrarı geldi. Kulak misafiri olduğum bu sesler, Türkiye’nin gerçek sesidir, öyle yürektendir."

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 2, 2020