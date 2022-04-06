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Haberler Gündem Güncel YOL ÇÖKTÜ! Son dakika: Düzce- Sakarya yolu çöktü, yol ulaşıma kapandı - Güncel Haberler
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Düzce- Sakarya yolu çökme nedeniyle ulaşıma kapandı

Son dakika haberine göre, Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan kara yolu ise trafiğe kapatıldı

YOL ÇÖKTÜ! Son dakika: Düzce- Sakarya yolu çöktü, yol ulaşıma kapandı - Güncel Haberler
Düzce'de çökme nedeniyle yol ulaşıma kapandı
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DHA

Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, aşırı kar yağışının ardından eriyen kar sularının etkisi ile Akçakoca Edilli mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle çöktü.

DHA'nın haberine göre, yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen zarar gördü. Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı.

50 METRELİK KISMI ZARAR GÖRDÜ

Jandarma ekipleri, Hemşin köyü sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Düzce- Sakarya istikametine gidecek araçlar ise köy içlerinde oluşturulan alternatif yollara yönlendirildi.

Diğer yandan yaklaşık 50 metrelik kısmı zarar gören yol, havadan dronla görüntülendi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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