        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Düzce'de feci kaza! İki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Düzce'de feci kaza! İki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Düzce'de bir trafik kazası meydana geldi. İki motosikletin çarpışması sonucu yola savrulan yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nasır Faizi müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 11:44 Güncelleme: 15.02.2026 - 11:44
        Motosiklet kazası can aldı
        Düzce'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        4 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre olay; Cedidiye Mahallesi Hacı Haydar Gördebil Bulvarı'nda aynı istikamette seyreden iki motosiklet çarpıştı. Motosikletlerden yola savrulan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu Nasır Faizi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

        Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

