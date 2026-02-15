OnlyFans' platformunda müstehcen içerik paylaşanlara operasyon: 16 gözaltı

İstanbul'da, Türkiye'de mahkeme kararıyla erişime engellenen OnlyFans platfornuna IP adresi değişikliği ile farklı ülkeler üzerinden erişim sağlayıp müstehcen içerik paylaşanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu.