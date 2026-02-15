Düzce'de feci kaza! İki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Düzce'de bir trafik kazası meydana geldi. İki motosikletin çarpışması sonucu yola savrulan yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nasır Faizi müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor
Düzce'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
4 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre olay; Cedidiye Mahallesi Hacı Haydar Gördebil Bulvarı'nda aynı istikamette seyreden iki motosiklet çarpıştı. Motosikletlerden yola savrulan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu Nasır Faizi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.