Düzce'den güzel haber! 'Gül' emekliye ayrıldı 0:00 / 0:00

DHA

Kentte atı arkaya bağlayıp, arabayı kendisi çeken kişiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler, bu anları sosyal medyada paylaştı.

DHA'nın haberine göre, arabayı çeken kişinin, hurdacılık ve kağıt toplayıcılığı yapan Tarık Tok olduğu ortaya çıktı. Tok'un baba yadigarı 'Gül'e sevgisi ise takdir topladı.

Görüntülerin ardından Türkiye Jokey Kulübü ve at çiftliği sahipleri, 'Gül' için yem ve bakım desteği verdi. İstanbul'dan da ismini vermek istemeyen hayırsever, 'Gül'ün emekliye ayrılması için Tarık Tok'a elektrikli triportör hediye etti.

'ARTIK RAHAT EDECEK'

İş insanı adına anahtarı Tok'a teslim eden Hasan Ocak, "İstanbul'dan hayırsever ve hayvansever bir iş insanımız görmüş. Hediye olarak gönderdi. Atın yaşlı oluşuna üzülerek gönderdi. Hayırlı olsun, ağabeyimizin hayrını Allah kabul etsin" dedi.

Çok mutlu olduğunu ve 'Gül'ü emekliye ayıracağını söyleyen Tarık Tok ise "Allah arkadaşlardan razı olsun. Gelenden, gidenden Allah razı olsun. Şimdi atı emekliye ayıracağım. Hamlamasın, diye 1 gün yürütürüm, 10 gün yatar. Artık rahat edecek. Bakacağım; arpası, yoncası, suyu önünde olacak. Ölene kadar bakacağım. Emektar. Çocuğum gibi seviyorum" diye konuştu.

Yeni aracıyla mahallesinde tur atan Tarık Tok, hurdaları bu araçla toplayacağını söyledi.