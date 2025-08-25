Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: Düzce Valiliği'nden Turgut Özal Anadolu Lisesi soruşturması

        Düzce Valiliği'nden Turgut Özal Anadolu Lisesi soruşturması

        Düzce Valiliği, Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin okula kayıt yaptıracak öğrenciler için hazırladığı 18 maddelik kurallar listesi hakkında soruşturma başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 11:19 Güncelleme: 25.08.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgut Özal Anadolu Lisesi'ne soruşturma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin öğrenciler ve veliler için hazırladığı yazılı metin hakkında soruşturma açıldı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hiçbir şekilde öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamaların kabul edilmesi ve buna izin verilmesi mümkün değildir" denildi.

        Düzce Valiliği, Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nce hazırlanan yazı hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "İlimiz Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz tarafından uyulması gereken kurallara ilişkin olarak velilerin yazılı bir metin ile bilgilendirildiği anlaşılmıştır. İlgili metinde belirlendiği görülen kuralların; öğrencilerimizin birbirlerine ve okul ortamına saygılı olmaları, olası yanlış anlamaların önlenmesi, öğrenciler arasında yaşanabilecek olumsuz durumların engellenmesi ile güvenli ve sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı sağlamayı amaçladığı anlaşılmış olup metindeki bazı ifadelerin ise amacını aştığı ve toplumda yanlış anlaşılmalara, tartışmalara ve rahatsızlığa yol açtığı görülmüştür" denildi.

        REKLAM

        SORUŞTURMA AÇILDI

        Yazı hakkında soruşturma açıldığı bildirilirken, "Söz konusu metinde yer alan tartışmalı ifadeler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir şekilde öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamaların kabul edilmesi ve buna izin verilmesi mümkün değildir. Kurumlarımızın temel yaklaşımı; öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedecekleri, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimini sağlamaya yönelik çaba göstermektir" ifadeleri kullanıldı.

        18 MADDELİK KURALLAR LİSTESİ

        Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala Düzce’de bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi, okula kayıt yaptıracak öğrenciler için 18 maddelik kurallar listesi yayımladı.

        Listeye göre kız öğrenciler serviste şoförün yanına oturamayacak. Arka koltukta yer olmadığı durumda ön koltuk boş olsa dahi gerekirse ayakta gitmek zorunda olacaklar.

        “KIZ-ERKEK İLİŞKİLERİNDE SEVİYELİ DAVRANILACAK”

        Maddeler arasında kız ve erkek öğrenciler arasındaki ilişkilerle ilgili de düzenlemeler yer aldı. Kurallarda, "Kız erkek ilişkilerinde seviyeli davranılacak. Bakıldığında yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek herhangi bir durumla karşılaşmak istemeyiz. Kuzenim, kankim, sekiz yıllık arkadaşım vs. gibi hiçbir gerekçe böyle bir durumda kabul edilemeyecek" ifadeleri yer aldı.

        BEDEN EĞİTİMİ KIYAFETLERİ VE TAYT YASAĞI

        Beden eğitimi derslerine ilişkin kurallarda öğrencilerin tayt giymesine izin verilmeyeceği belirtildi.

        Okul kurallarında öğrencilerin kantinde nasıl hareket edeceğine ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Buna göre kantinde kız erkek sırasına dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin “kaynak” yapmaması, bu davranışı yapanların ise nöbetçi öğretmenlere veya okul idaresine bildirilmesi talep ediliyor.

        ORTAOKULDAN KALAN ALIŞKANLIKLARA DİKKAT

        Bir diğer maddede ise öğrencilerden ortaokuldan kalan çocuksu davranışlara veya şakalaşmaların dozuna dikkat etmeleri istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Kripto para sevgisi tam gaz sürüyor
        Kripto para sevgisi tam gaz sürüyor
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'da türk haftası!
        MAGA'nın zaman makinesi
        MAGA'nın zaman makinesi
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        "4 saat şiddet uyguladı"
        "4 saat şiddet uyguladı"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!