Düzce'de Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin öğrenciler ve veliler için hazırladığı yazılı metin hakkında soruşturma açıldı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hiçbir şekilde öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamaların kabul edilmesi ve buna izin verilmesi mümkün değildir" denildi.

Düzce Valiliği, Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nce hazırlanan yazı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlimiz Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz tarafından uyulması gereken kurallara ilişkin olarak velilerin yazılı bir metin ile bilgilendirildiği anlaşılmıştır. İlgili metinde belirlendiği görülen kuralların; öğrencilerimizin birbirlerine ve okul ortamına saygılı olmaları, olası yanlış anlamaların önlenmesi, öğrenciler arasında yaşanabilecek olumsuz durumların engellenmesi ile güvenli ve sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı sağlamayı amaçladığı anlaşılmış olup metindeki bazı ifadelerin ise amacını aştığı ve toplumda yanlış anlaşılmalara, tartışmalara ve rahatsızlığa yol açtığı görülmüştür" denildi.

REKLAM SORUŞTURMA AÇILDI Yazı hakkında soruşturma açıldığı bildirilirken, "Söz konusu metinde yer alan tartışmalı ifadeler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir şekilde öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamaların kabul edilmesi ve buna izin verilmesi mümkün değildir. Kurumlarımızın temel yaklaşımı; öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedecekleri, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimini sağlamaya yönelik çaba göstermektir" ifadeleri kullanıldı. 18 MADDELİK KURALLAR LİSTESİ Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala Düzce’de bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi, okula kayıt yaptıracak öğrenciler için 18 maddelik kurallar listesi yayımladı. Listeye göre kız öğrenciler serviste şoförün yanına oturamayacak. Arka koltukta yer olmadığı durumda ön koltuk boş olsa dahi gerekirse ayakta gitmek zorunda olacaklar. “KIZ-ERKEK İLİŞKİLERİNDE SEVİYELİ DAVRANILACAK” Maddeler arasında kız ve erkek öğrenciler arasındaki ilişkilerle ilgili de düzenlemeler yer aldı. Kurallarda, "Kız erkek ilişkilerinde seviyeli davranılacak. Bakıldığında yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek herhangi bir durumla karşılaşmak istemeyiz. Kuzenim, kankim, sekiz yıllık arkadaşım vs. gibi hiçbir gerekçe böyle bir durumda kabul edilemeyecek" ifadeleri yer aldı.