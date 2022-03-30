Adana'da korkunç olay! Herkesin gözünün önünde!

Edirne'de dört kişinin öldüğü katliam! SON DAKİKA: Detaylar ortaya çıkmaya başladı

Edirne'deki vahşette şok detaylar ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

İHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı Köyünde yaşayan Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26) dün evlerinde ölü bulundu.

İHA'da yer alan habere göre, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından vahşice katledilen kişilerin cenazeleri otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ÖN OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Güner ailesinin ön otopsi raporu tamamlanırken iddialara göre, ailenin çocuğu Anıl Güner'in yüzünün defalarca kesici aletle kesildiği, diğer aile bireylerinin de silahla başından vurulduğu öğrenildi.

Anıl Güler

Öldürülen Anıl Güner'in olaydan önce köy kahvesinde "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği de ileri sürüldü.

Otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişi defnedilmek üzere cenaze araçlarıyla köylerine gönderildi.