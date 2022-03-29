Vahşet haberi Edirne'den geldi! 4 kişi ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Vahşet haberi Edirne'den geldi! aynı aileden 4 kişi ölü bulundu
ABONE OL

Korkunç olay! Edirne'de bir evde aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Son dakika haberine göre Edirne'de insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Buna göre kentin Uzunköprü ilçesinde bir evde aynı aileden dede, baba, anne ve oğul 4 kişi ölü bulundu

Son dakika: Vahşet haberi Edirne'den geldi! aynı aileden 4 kişi ölü bulundu
Vahşet haberi Edirne'den geldi! 4 kişi ölü bulundu
0:00 / 0:00
AA

Son dakika... İlçeye bağlı Elmalı köyünde aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

AA'da yer alan habere göre, jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet, Mehmet, Filiz ve Anıl Güner'in hareketsiz olarak yerde yatarken gördü. Yapılan kontrolde 4 kişinin de silahla öldürüldüğü tespit edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valiliğinden Uzunköprü ilçesinde yaşanan olaya ilişkin yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"29.03.2022 tarihinde Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden 4 kişinin ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir."

YAKINLARI KAHROLDU

Olayda Filiz Güner'in kardeşi Lale Uçar, AA muhabirine husumetli oldukları kimseleri olmadığını söyledi.

Uçar ailenin kendi hallerinde iyi insanlar olduklarını ifade ederek, "Onlar hep işlerinde güçlerindeydi, hayvanlarına bakarlardı, o kadar. Beni yengem aradı, 'Filiz ablanlarda katliam olmuş' diye. Bir geldik buraya, beni de içeriye sokmadılar, ablamı da göremedim." dedi.

Mehmet Güner'in yeğeni Ramazan Keskin ise ailenin tamamının öldüğünü çok üzgün olduğunu belirtti.

Hasan Arıcı da husumetleri olacak bir aile olmadığını ifade ederek, "Herhangi bir şey duymadık. Düşman falan hiçbir şeyleri yoktu. Kendi hallerinde insanlardı. Bunların belki paraları varsa, onlara zarar verdiyse bilemeyiz. 25-30 tane hayvanları var ama paraları var mı yok mu. Zaten yakında bir araba aldılar. Para olsa da arabaya bağladılar parayı. 400-500 bin liraya belki arabayı aldılar." diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Bebeğini boğmaya çalışan anneyle ilgili sıcak gelişme!
GÜNDEM Bebeğini boğmaya çalışan anneyle ilgili sıcak ...
Son dakika: Akılalmaz saldırı! Heykelleri tek tek kırıp denize attı
GÜNDEM Akılalmaz saldırı! Heykelleri tek tek kırıp denize ...
Yaşlı adamın evine giren sahte polisler tutuklandı
GÜNDEM Sahte polisler suçüstü yakalandı!
Motosikletlinin öldüğü kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı
GÜNDEM Motosikletlinin öldüğü kaza 16 yıl sonra aydınlatıldı
Adet olmak (regl) orucu bozar mı? Diyanet ile oruçluyken adet olunca oruç bozulur mu, kaza gerekir mi?
GÜNDEM Regl olmak orucu bozar mı?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi 2022: İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı atama ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı kura çekimi yaklaşıyor!
Düzce İmsakiye 2022: Diyanet Düzce İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatleri açıklandı!
GÜNDEM Düzce iftar ve sahur saatleri 2022
Kavga ettiği husumetlisi tarafından öldürüldü
GÜNDEM Husumetlisi tarafından öldürüldü
Bayılmak orucu bozar mı? Diyanet ile oruçluyken bayılmak orucu bozar mı, kaza gerektirir mi?
GÜNDEM Bayılmak orucu bozar mı?
Aşı olmak orucu bozar mı, kaza gerektirir mi? Diyanet ile oruçluyken aşı olmak orucu bozar mı?
GÜNDEM Aşı olmak orucu bozar mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.