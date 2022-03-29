Vahşet haberi Edirne'den geldi! 4 kişi ölü bulundu 0:00 / 0:00

AA

Son dakika... İlçeye bağlı Elmalı köyünde aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

AA'da yer alan habere göre, jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet, Mehmet, Filiz ve Anıl Güner'in hareketsiz olarak yerde yatarken gördü. Yapılan kontrolde 4 kişinin de silahla öldürüldüğü tespit edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valiliğinden Uzunköprü ilçesinde yaşanan olaya ilişkin yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"29.03.2022 tarihinde Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden 4 kişinin ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir."

YAKINLARI KAHROLDU

Olayda Filiz Güner'in kardeşi Lale Uçar, AA muhabirine husumetli oldukları kimseleri olmadığını söyledi.

Uçar ailenin kendi hallerinde iyi insanlar olduklarını ifade ederek, "Onlar hep işlerinde güçlerindeydi, hayvanlarına bakarlardı, o kadar. Beni yengem aradı, 'Filiz ablanlarda katliam olmuş' diye. Bir geldik buraya, beni de içeriye sokmadılar, ablamı da göremedim." dedi.

Mehmet Güner'in yeğeni Ramazan Keskin ise ailenin tamamının öldüğünü çok üzgün olduğunu belirtti.

Hasan Arıcı da husumetleri olacak bir aile olmadığını ifade ederek, "Herhangi bir şey duymadık. Düşman falan hiçbir şeyleri yoktu. Kendi hallerinde insanlardı. Bunların belki paraları varsa, onlara zarar verdiyse bilemeyiz. 25-30 tane hayvanları var ama paraları var mı yok mu. Zaten yakında bir araba aldılar. Para olsa da arabaya bağladılar parayı. 400-500 bin liraya belki arabayı aldılar." diye konuştu.