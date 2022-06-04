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EGM'den 'çocuk kaçırma' iddiaları hakkında açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), bazı illerde "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerikli olduğu, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

Son dakika: EGM'den 'çocuk kaçırma' iddiaları hakkında açıklama
EGM'den 'çocuk kaçırma' iddiaları hakkında açıklama
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AA

EGM'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden halk arasında korku ve paniğe sebebiyet verebilecek, "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönünde görsellerin paylaşıldığı belirtildi.

"Çeşitli plakalı araçlarla çocukların kaçırıldığı", "kılık değiştirip çocuk kaçırıldığı" şeklinde ifade içeren kaçırma iddialarına karşın bahse konu illerde çocuk kaçırma olaylarının olmadığına dair resmi makamlar tarafından açıklamalar yapılmasına rağmen benzer paylaşımlara devam edildiği kaydedildi.

Çocuk kaçırma olayıyla ilgili emniyet birimlerine yapılmış herhangi bir müracaatın olmadığı vurgulanan açıklamada, "Bahse konu paylaşımların dezenformasyon içerikli olduğu belirlenmiş olup bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Suç ve suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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