Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ehliyeti almak için girdiği sınav sırasında seyir halinde iddiaya göre kalp krizi geçiren 18 yaşındaki genç, yaptığı kaza sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

EHLİYET SINAVINA GİRMİŞTİ

İHA'nın haberine göre olay; Aydın'ın Efeler ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Hazar (18) isimli genç ehliyet almak için girdiği sınavda motosikletle seyir haline geçti.

SINAV SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sınav güzergahındayken iddiaya göre kalp krizi geçiren Hazar, motosikletin hakimiyetini kaybetti. Devrilen ve sürüklenen motosikletten düşen Hazar ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Hazar'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tüm müdahalelere rağmen Hazar hayatını kaybetti. Hazar'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.