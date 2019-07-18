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HaberlerGündemSON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu'ndan Esenler Otogarı açıklaması! - Haberler

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Esenler Otogarı açıklaması!

HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Otogarı'nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu, "Ortak düşünüp beraber karar vereceğimiz bir sistem kuracağız. Bir hafta 10 gün içinde o masamız çalışmaya başlayacak. Hızlı bir şekilde her aşamasını bilgilendireceğiz" dedi

Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı İmamoğlu, Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda incelemelerde bulundu. Burada vatandaşlara da seslenen İmamoğlu, otogarın geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Otogardaki sıkıntıları gidermek amacıyla bir çalışma grubunun oluşturulduğunu hatırlatan Ekrem İmamoğlu, "Geçen hafta İBB olarak buradaki otogarın işletmesini İspark olarak düzenleyeceğiz. Bunu düzenlerken buradaki bir kısım emniyetle ilgili ya da çevre koşullarıyla ilgili sıkıntıları gidermek için çalışma grubu oluşturduk. Buradaki rahatsızlıkları yok edeceğiz. Girişimlerimizi hızlıca yerine getireceğiz" dedi.

"Otogarların geleceği ne olacak" sorusuna yanıt veren Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Burada var olan kurum da dahil olmak üzere ortak düşünüp beraber karar vereceğimiz bir sistem kuracağız. Bu çözümü hızlı bulmamız lazım. Sistem, bina, çevre yoruldu. Ben tez canlıyım, bana kalsa 1 gecede bitsin. En hızlı şekilde geleceğin şehirlerarası taşımacılığı yoluna koyacak bir karar vereceğiz. Bir hafta 10 gün içinde o masamız çalışmaya başlayacak. Hızlı bir şekilde her aşamasını bilgilendireceğiz."

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