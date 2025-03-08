Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına İzmir'den başladı.

Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Deniz Yücel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Uşak Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Arslan, CHP il ve ilçe başkanları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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BAŞKAN TUGAY: TÜRKİYE'NİN UMUDU OLACAK

İmamoğlu'nun İzmir programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "CHP'nin bir neferi olmak onurdur. Partinin çatısı altında siyaset yapmak büyük onurdur. Bugün belediye başkanları olarak ya da örgütte görev almış arkadaşlarımızla birlikte bizler en iyi hizmet siyaset diye yola çıktık. Bu bilinçle en iyi siyaset hizmettir diye yola devam ediyoruz. Siyasetimizi cumhuriyetimizi kuran o güzel insanların kurduğu partinin çatısı altında yapıyoruz Demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe inanmış insanların partisiyiz. Bu parti yakında yapılacak genel seçimde bir aday çıkaracak. O aday Türkiye'nin umudu olacak" dedi.

İMAMOĞLU: DALGA DALGA BÜYÜYEREK HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

İmamoğlu, "Bugün, bugün yeni bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz. Başarmak için her şeyden önce yola çıkmak gerek. Yola koyulmak gerekir. Yerimizde sayarak, şikayet ederek hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Ayağa kalkacağız, hedefe yürüyeceğiz ve dalga dalga büyüyerek hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Sevgili dostlarım, hedefimiz belli. Biz yalnızca seçimi kazanmanın değil, milletçe birliğimizi, kardeşliğimizi yeniden kazanmanın peşindeyiz. Sevinçte, kederde, acıda ve mutlulukta milletçe tek yürek olabilmenin peşindeyiz.