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Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek Apartmanı'nda enkaz altından kurtarma çalışmaları sürerken, 38'inci saatte ekipler yeni sedye istedi. Ancak yapılan çalışmalar sonucu 2'si erkek ve 1'i kadın olmak üzere üç kişinin enkaz altından cansız bedenleri çıkartıldı. Mustafa Paşa'da 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken, depremde yaşamını yitirenler 35'e ulaştı.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

9 kişinin enkaz altında kaldığı Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazda arama çalışmaları yürüten ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında 3 kişiye ulaştı. Enkazdan çıkarılan 3 kişinin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Bina enkazında kalan 6 kişiye ulaşma çalışmaları sürdürülüyor.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde de bir kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı.

Böylece depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.