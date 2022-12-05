2023 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre, Ağustos ayının Temmuz ayına göre ve Eylül ayının Ağustos ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki yüzde 6.91 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu.

Böylelikle 6 aylık enflasyon farkının yarısı belli oldu. Kalan 3 ayın bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 6,91'e eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 3 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.