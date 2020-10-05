DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile MİT Bölge Başkanlığı'nca koordineli olarak yapılan uluslararası risk analiz çalışmaları sonucu terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına, Suriye'de örgüt içinde bulunduklarına dair haklarında istihbari bilgiler elde edilen 29 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde yapılan operasyonda 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu olmak üzere toplam 25 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.