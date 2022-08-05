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Emre Dokumacı'yı şehit eden teröristler öldürüldü

Ağrı Doğubayazıt'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Emre Dokumacı'yı şehit ettikleri öğrenildi.

Son dakika: Emre Dokumacı'yı şehit eden teröristler öldürüldü
Emre Dokumacı'yı şehit eden teröristler öldürüldü
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Doğubayazıt'ta terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın "özel görevlendirdiği" 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Soylu, "Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün, sarı torbaya girdi. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki Kahramanlarımıza tebrikler. Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın... Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, makamın âlî olsun... Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin..." dedi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Eren Abluka-10 (Ağrı-Doğubeyazıt )Şehit J.Uzm.Çvş. Çetin AK Operasyonu kapsamında, 05 Ağostos 2022 tarihinde PKK/KCK terör örgüt mensubu 2 şahsın Ağrı Dağı Karabulak kırsalında görüldüğüne dair yapılan bir ihbari değerlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen müşterek operasyonda çıkan silahlı çatışma sonucu 2 PKK/KCK terör örgüt mensubunu etkisiz hale getirilmiştir.

Örgüt mensuplarının üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada 2 adet piyade tüfeği ele geçirildi.

EMRE DOKUMACI ŞEHİT OLMUŞTU

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı (32) şehit olmuştu.

Fotoğraf: AA

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