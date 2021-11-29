'Engelliler, üst düzey kamu yöneticisi de olacak' 0:00 / 0:00

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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne sayılı günler kala Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.

Yargı paketinde yer alan engelli vatandaşlar hakkındaki düzenlemelere ve engelli istihdamına değinen Bayram, şunları kaydetti:

"Pakette yer alan düzenleme ile bu konuda biz bir hakkı teslim ettik. İstihdam konusunda da 2002 yılında kamuda engelli istihdamı 5 bin civarındayken şu anda 60 bin civarında. Yani 12 kat karttı. E-KPSS'yi getirdik. E-KPSS'nin geçerlilik süresini de 4 yıl yaptık. Kamuda ve özel sektörde kotalar vardı. Ona da müeyyide uyguladık. Engelli vatandaşlarımız çalışarak emeklerinin haklarını alıyorlar. Araç alımı konusunda da düzenleme getirdik. Sağlık raporlarının da birçok noktada geçerli olması için bir çalışma yürüttük. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın da açıklamış olduğu İnsan Hakları Eylemi Planı var. Bu bir reform paketidir. Engelli istihdamının artırılmasının bakış açısının perspektifini bu reform paketi çiziyor. Burada gurur duyulacak maddeler var. 500 binin üzerinde engelliye bakım aylığı veriyoruz, ayrıca rehabilitasyon merkezlerinin sayısı da arttı. Burada, üst düzey kamu yöneticisi olma noktasındaki mevzuattaki engellerin kaldırılması noktasında bir hüküm var. Buradan yola çıkarak engelli hakimliğin yolunu açtık. Ben Sayın İçişleri Bakanımıza da ilettim. Engelli bir vali olmasını çok arzuladım. Kendisi de bu konuya sıcak baktı. Yine Dışişleri Bakanlığı'nda engelli büyükelçilerimiz dünyanın birçok bölgesinde bizleri temsil etsin. Bu işi çok iyi yapabilecek liyakatli kardeşlerimiz var. Geçmişte ben ölünde evladımız ne olacak diyen anne-babalar bugün iyi ki devletimiz var diyor. "

Bayram, geçtiğimiz günlerde bir otobüs sürücüsünün engelli bir vatandaş için asansör açmayı reddetmesine de değinerek, "Bunlarla ilgili yasal düzenlemelerin hepsi yapıldı. Cezai yaptırımı var. Gelen şikayetler titizlikle inceleniyor. Bunu yapan sürücü de engelli olabilir. Bu noktada daha hassas olunmalı daha iyi bir eğitimden geçilmeli." dedi.