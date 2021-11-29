'Engelliler, üst düzey kamu yöneticisi de olacak'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: 'Engelliler, üst düzey kamu yöneticisi de olacak'
ABONE OL

AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram: Engelliler, üst düzey kamu yöneticisi de olacak

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne sayılı günler kala engelli vatandaşların sorunları tekrar gündeme geldi. Habertürk TV'de açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, yasal düzenlemelerle çok ciddi adımlar attıklarını belirterek, "2002 yılında kamuda engelli istihdamı 5 bin civarındayken şu anda 60 bin civarında. İnsan Hakları Eylemi Planı kapsamında da engelli istihdamının artırılması için çalışmalar yürütülüyor. Burada, üst düzey kamu yöneticisi olma noktasındaki mevzuattaki engellerin kaldırılması için de bir hüküm var. Ben Sayın İçişleri Bakanımıza da ilettim. Engelli bir vali olmasını çok arzuladım. Kendisi de bu konuya sıcak baktı. Yine Dışişleri Bakanlığı'nda engelli büyükelçilerimiz dünyanın birçok bölgesinde bizleri temsil etsin. Bu işi çok iyi yapabilecek liyakatli kardeşlerimiz var." dedi.

Son dakika: 'Engelliler, üst düzey kamu yöneticisi de olacak'
'Engelliler, üst düzey kamu yöneticisi de olacak'
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne sayılı günler kala Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu.

Yargı paketinde yer alan engelli vatandaşlar hakkındaki düzenlemelere ve engelli istihdamına değinen Bayram, şunları kaydetti:

"Pakette yer alan düzenleme ile bu konuda biz bir hakkı teslim ettik. İstihdam konusunda da 2002 yılında kamuda engelli istihdamı 5 bin civarındayken şu anda 60 bin civarında. Yani 12 kat karttı. E-KPSS'yi getirdik. E-KPSS'nin geçerlilik süresini de 4 yıl yaptık. Kamuda ve özel sektörde kotalar vardı. Ona da müeyyide uyguladık. Engelli vatandaşlarımız çalışarak emeklerinin haklarını alıyorlar. Araç alımı konusunda da düzenleme getirdik. Sağlık raporlarının da birçok noktada geçerli olması için bir çalışma yürüttük. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın da açıklamış olduğu İnsan Hakları Eylemi Planı var. Bu bir reform paketidir. Engelli istihdamının artırılmasının bakış açısının perspektifini bu reform paketi çiziyor. Burada gurur duyulacak maddeler var. 500 binin üzerinde engelliye bakım aylığı veriyoruz, ayrıca rehabilitasyon merkezlerinin sayısı da arttı. Burada, üst düzey kamu yöneticisi olma noktasındaki mevzuattaki engellerin kaldırılması noktasında bir hüküm var. Buradan yola çıkarak engelli hakimliğin yolunu açtık. Ben Sayın İçişleri Bakanımıza da ilettim. Engelli bir vali olmasını çok arzuladım. Kendisi de bu konuya sıcak baktı. Yine Dışişleri Bakanlığı'nda engelli büyükelçilerimiz dünyanın birçok bölgesinde bizleri temsil etsin. Bu işi çok iyi yapabilecek liyakatli kardeşlerimiz var. Geçmişte ben ölünde evladımız ne olacak diyen anne-babalar bugün iyi ki devletimiz var diyor. "

Bayram, geçtiğimiz günlerde bir otobüs sürücüsünün engelli bir vatandaş için asansör açmayı reddetmesine de değinerek, "Bunlarla ilgili yasal düzenlemelerin hepsi yapıldı. Cezai yaptırımı var. Gelen şikayetler titizlikle inceleniyor. Bunu yapan sürücü de engelli olabilir. Bu noktada daha hassas olunmalı daha iyi bir eğitimden geçilmeli." dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İşte fay hattı üzerindeki 110 ilçe! - Haberler
GÜNDEM Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, fay hattındaki 110 ...
Son dakika: Denizler için fırtına uyarısı!
GÜNDEM Denizler için fırtına uyarısı!
Son dakika: İmranlı belediye başkanı yaşamını yitirdi
GÜNDEM İmranlı belediye başkanı yaşamını yitirdi
SON DAKİKA: Ankara trafiğine kadın eli - Ankara trafiği onlara emanet - Haberler
GÜNDEM Burası Ankara! Kontrol onlarda!
2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav soruları yayınlandı mı?
GÜNDEM 2021 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
Omicron nerelerde görüldü?
GÜNDEM Omicron nerelerde görüldü?
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'helalleşme' mesajı: Bizden asla helallik beklemesin
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'helalleşme' mesajı: Bizden ...
Adalet Bakanlığı'ndan Yargıtay'a Orhan Pamuk başvurusu
GÜNDEM Adalet Bakanlığı'ndan Yargıtay'a Orhan Pamuk ...
SON DAKİKA: Otelci çift cinayetinde 7 şüpheli yakalandı! - Haberler
GÜNDEM Otelci çift cinayetinde 7 şüpheli yakalandı!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Felaket tellallarına kulak asmayın
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Felaket tellallarına kulak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.