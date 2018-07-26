BeIN Sports'un son dakika haberine göre; Beşiktaş aradığı stoperi Meksika'da buldu. Cruz Azul forması giyen 25 yaşındaki Enzo Roco ile her konuda anlaşma sağlandı. Oyuncu bu akşam İstanbul'a geliyor.

ENZO ROCO KİMDİR?

Futbola Universidad Catolica'da başlayan Enzo Roco, İspanya'da 2014/2015'te Elche ve 2015/2016'da Espanyol'da kiralık olarak forma giydi. 2016'da Cruz Azul'a transfer olan futbolcu son 2 yılını burada geçirdi.

25 yaşındaki stoper, 18 kez Şili Milli Takımı forması giydi.

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