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Erdoğan, 40 fabrikanın açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenecek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında, "200 milyon liralık yatırımla hayata geçen bu merkezde rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız. " dedi

son dakika
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenecek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuşuyor. Konuşmasına Muharrem ayının önemini anlatarak ve Kerbela şehitlerini anarak başlayan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- 200 milyon liralık yatırımla hayata geçen bu merkezde rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız. Türk sanayicisi ekonomimizin tökezlemesi için ellerini ovuşturanlara inat üretmeye, katma değer sağlamaya, istihdam oluşturmaya devam ediyor.

- Salgın döneminde birçok firmamız daha önce hiç varlık göstermediği ya da kısıtlı pazar payının olduğu ülke ve bölgelere açılma fırsatı buldu. İhracat odaklı firmaların müşteri yelpazesini daha da genişlettiğini görüyoruz. Salgının etkisi geçip taşlar yerli yerine oturdukça Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır.

- Birileri istemese de biz üç kıtanın ortasındaki Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknolojisi üssü haline dönüştürmekte kararlıyız. Bunun altyapısını son 18 senede attığımız adımlarla oluşturduk.

- Teşvik sisteminde yapısal bir reforma imza atarak, ilçe bazlı sisteme geçtik.

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