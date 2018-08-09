Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Twitter’dan ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün koruması Mehmet Ali Başkale tutuklanma talebiyle nöbetçi hakemliğe sevk edildi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali Başkale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Başkale, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi.

HAYRİ İNÖNÜ DE PERSONELE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü olayın ardından Twitter'dan bir açıklama yayınlamıştı. İnönü, Başkale'nin eleştiri ile hakareti karıştırdığını ve durumu kabul etmediğini söylemişti.

İnönü'nün paylaşımı şöyle:

Belediye personelimizin cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir.Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur.

— Hayri İnönü (@Hayriinonu) August 8, 2018

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