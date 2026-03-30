        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'e suç duyurusu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'e suç duyurusu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın mitingindeki sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı. Suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı'ndan, Özel'e suç duyurusu
        Cumhurbaşkanı avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle tazminat davası açıldığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Özel’in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ifadeleri üzerine, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin lira tutarında manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

        Öte yandan, aynı konuşma gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

