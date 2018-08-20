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Son dakika: Erdoğan'dan talimat: Zaman kaybına tahammülümüz yok

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yeni AK Parti yönetimi ile yaptığı toplantıda "Zaman kaybına tahammülümüz yok, hemen çalışmalara başlayalım" dedi

20.08.2018 - 06:27 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kongrenin ardından AK Parti yönetiminde yapılan büyük değişim için “Talep tabandan, seçmenden” derken, yarıdan fazlası yenilenen yönetime de “Zaman kaybına tahammülümüz yok, hemen çalışmalara başlayalım” talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki günkü AK Parti kongresinin ardından akşam, partinin yeni seçilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Disiplin, Parti İçi Demokrasi Hakem, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri ile grup başkanı ve başkanvekillerini topladı.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz ve Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan, “MKYK ve MYK’da büyük bir değişiklik yaptık. Partimizin tabanından, seçmenden değişim beklentisi oldu. Yoğun bir beklenti oldu, her zaman da oluyor. Karşılamamız gerekiyordu. Bu nedenle büyük bir değişim yaşandı. Hem MKYK’da hem MYK’da yaptığımız değişiklik arkadaşlarımızın başarısız olmasından kaynaklanmıyor. Değişiklik ihtiyacı vardı. Bunu her zaman da yapacağız” dedi.

ÇOCUK SAYISINI SORDU

Ardından bütün üyelerden kendilerini tanıtmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada çocuk sayılarını da sordu. Bir çocuğu olduğunu söyleyenlere, “devam” diyen Erdoğan, 3 çocuğunun olduğunu söyleyen Grup Başkanvekili Bülent Turan’a ise “Sen ikizlerle farkı kapattın” diye takıldı. Yeni MKYK üyesi Orhan Miroğlu ise kendisini tanıtırken, 15 yıl köşe yazarlığı yaptığını da söyledi ve Türkiye’nin yakın hafızasını anlattığı 11 de kitabının olduğunu belirtti. Erdoğan’ın, “Bunları hiç görmedik” diye takılması üzerine de Miroğlu, kitaplarını bir takım halinde kendisine takdim edeceğini söyledi.

BAYRAM SONRASI SEÇİM SUNUMU

Erdoğan, MKYK’nın ardından topladığı MYK’da da devir teslimlerin bir an önce tamamlanıp hemen işe başlanmasını istedi. Devir teslimler için, “Hatta bu iş hemen bu akşam tamamlansın, bu işlerle eğlenirken çalışmalar için zaman kaybetmeyelim. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Hemen çalışmalara başlamalıyız” diyen Erdoğan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den de, yerel seçimlere yönelik çalışmalarını tamamlamasını ve bayramdan sonra sunum yapmasını istedi. Erdoğan, yerel seçim çalışmalarına da bayramdan sonra hemen başlayacaklarının mesajını verdi.

AK PARTİ’DE DEVİR TESLİM

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından devir teslim törenleri yapıldı. AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilen Lütfi Elvan görevi Cevdet Yılmaz’dan, Sosyal Politikalar Başkanlığı’na getirilen Fatma Betül Sayan Kaya görevi Öznur Çalık’tan, İnsan Hakları Başkanlığı’na getirilen Leyla Şahin Usta da görevi Ravza Kavakçı’dan devraldı.

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