Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekata birkaç gün içerisinde başlanacağını bildirdi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuştu.

Türkiye'nin ne Amerikan yönetimine ne de Suriye'deki Amerikan askerlerine yönelik bir husumetinin bugüne kadar olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen Amerika'yı doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın, gelecekteki daha büyük işbirliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. İşte bu anlayışla Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır."

TRUMP'A 30 GÜN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Ne kadar haklı olursanız olun sahada uygulayacak imkanınız yoksa kuru laftan başka bir şey elinize geçmiyor. Suriye krizi sırasında yaşadıklarımız bizim için çok ibret verici derslerle dolu. Terör koridorunu orada inşa etme gayreti içindeler. Biz terörist diyoruz başta Amerika olmak üzere terörist değil diyor. Bunları bizzat kendilerine söyledim. NATO'da beraberiz stratejik ortağız. DEAŞ'a karşı bir şey yapacaksan gel beraber yapalım. Rakka'da bir şey yapacaksanız gelin beraber yapalım.

Münbiç'te hala netice alamadık. Açıklama yaptı, Sayın Başkan diyor ki, 30 günde bunları temizleyeceğiz. Göreceğiz umarız ki temizlerler. Kendi göbeğimiz kendimiz keseceğiz. Güçlü bir orduya sahibiz bunu hepsi kabul ediliyor. Biz ne zaman Suriye'de sahaya girdik o zaman işin gidişatı değişti. Yıllarca DEAŞ diyerek Suriye'nin altını üstüne getirenlerin balonlarını Fırat Kalkanı'nda patlattık. Aynı şekilde Zeytin Dalı harekatıyla bir başka balonlarını patlattık. İdlib'de Rusya ile birlikte bir başka krizin önüne geçtik

Sıra Fırat'ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi. 20 bin tırı aşkın Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere silah gönderildi. Bunun yanında araç gerek gönderildi. Stratejik ortağımız gönderdi. Söylüyoruz kabul etmiyorlar. Sizin varsa bizim de istihbaratımız var. Bu konuda maalesef Amerika ile derin bir görüş ayrılığı yaşadığımız herkesin bildiği bir gerçek

Ülkemizin güney sınırları muhtelif terör örgütleri tarafından adeta kuşatılınca Amerikalılara bunun sürdürülemez olduğunu ifade ettim. Onlar da şahsıma Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu, terör örgütleriyle ilişkilerini taktiksel olduğunu söylediler. DEAŞ'a yapılan operasyonları birlikte yapalım diye teklif ettik. Amerikalılar yüzümüze karşı olumlu konuşmalarına rağmen DEAŞ'a karşı bölücü terör örgütü unsurlarını sahaya sürmeye devam etti. 30 bin teröristi bölgede eğitme adımlarını atmaya başladılar

Hiçbir siyasi çıkar bir ülke halkının kendi vatanında huzur ve güvenle yaşaması kadar katkıda bulunamaz. Biz milletimize ve ülkemize tuzak kurmaya çalışanlarla değil dostluk kurmak isteyenlerle yol yürüyeceğiz."

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