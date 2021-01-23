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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Ergenekon sanığı Pierre Loti'de öldürüldü!
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Ergenekon sanığı Pierre Loti'de öldürüldü!

Ergenekon Davası'nda, Cumhuriyet gazetesine molotof atmaktan yargılanan Seyhun Zayim, Eyüpsultan'da silahlı çatışmada öldürüldü. Silahlı çatışma kameraya da yansıdı. Olayla ilgili olarak iki şüpheli tutuklandı

SON DAKİKA: Ergenekon sanığı Pierre Loti'de öldürüldü!
Ergenekon sanığı Pierre Loti'de öldürüldü!
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DHA

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan ünlü Pierre Loti tepesinde, turistik tesislerin yer aldığı alanda, 31 Aralık 2020 tarihinde saat 17.30 sıralarında silahlı çatışma meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, Seyhun Zayim (38) vurularak hayatını kaybetti.

CUMHURİYET GAZETESİ'NE SALDIRININ SANIĞIYDI

DHA'da yer alan habere göre kavgada Emre I. de elinden vurularak yaralandı. Yapılan incelemede 17 suçtan sabıkası bulunan Seyhun Zayim'in, Ergenekon davasında Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atmaktan yargılandığını ve 5 yıl cezaevine kaldığı ortaya çıktı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları operasyonda olay yerinden kaçan yaralı Emre I., kardeşi Erhan I. ve Eyüp Can I.'yı gözaltına aldı. Seyhun Zayim'in bulunduğu grupta olduğu anlaşılan bu kişilerin ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"HUSUMETİMİZ VARDI" İDDİASI

Soruşturmayı derinleştiren polis, olayda silah kullandıkları tespit edilen iki kişinin ismini belirledi. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler Şuayip Ö. ve Baran P. gözaltına alındı. Şüpheliler Seyhun Zayim ve arkadaşlarıyla daha önceden husumetli olduklarını olay günü bu konuları konuşmak için Pierre Loti tepesinde buluştuklarını ancak aralarında yine kavga çıkması üzerine silahlı çatışma yaşandığını anlattıkları öğrenildi.

ELE GEÇİRİLEN İKİ TABANCA İNCELENİYOR

Gözaltına alınan sanıklardan Baran P.'nin daha önceden 5 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı tespit edildi. Diğer şüpheli Şuayip P.'nin ise 7 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 2 tabanca incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Öte yandan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma olayı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde birbirleriyle konuşarak yaklaşık 5 metre arayla yürüyen grup üyelerinin bir anda silahlarını çekerek ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde vurulan Seyhun Zayim yere düşüyor.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan şüpheliler Şuayip Ö. ve Baran P. çıkarıldıkları İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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