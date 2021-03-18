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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a bir kötü haber de mahkemeden geldi!

Ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden alan Başbakan Nikol Paşinyan'a mahkemeden yanıt geldi. Gasparyan'ın yüksek mahkeme kararı verilene kadar görevinde kalmasına karar verildi.

SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a bir kötü haber de mahkemeden geldi! - Haberler
Paşinyan'a bir kötü haber daha!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından ordu tarafından istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a bir kötü haber de mahkemeden geldi.

Ordunun muhtıra vermesiyle Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyuran Paşinyan'a mahkemeden yanıt geldi.

Paşinyan'ın görevden aldığı Gasparyan ile ilgili davada, Gasparyan'ın yüksek mahkeme kararı verilene kadar görevinde kalmasına karar verildi.

PAŞİNYAN "GÖREVDEN ALINMIŞ SAYILIYOR" DEMİŞTİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, muhtıra veren Onik Gasparyan’ın bugünden itibaren Genelkurmay Başkanlığı görevinin son bulduğunu açıklarken, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Paşinyan’ın Gasparyan’ı görevden alan kararnamesini Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Paşinyan, "Bugünden itibaren Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan görevinden alınmış sayılıyor." ifadesini kullanmıştı.

PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İÇİN MUHTIRA

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

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