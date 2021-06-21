SON DAKİKA: Ermenistan'da seçim: Paşinyan resmi olmayan sonuçlara göre kazandı!

Paşinyan resmi olmayan sonuçlara göre kazandı! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika bilgilerine göre, Ermenistan’da yapılan erken parlamento seçimini, Nikol Paşinyan’ın partisi resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 53,92'sini alarak kazandı.

Paşinyan gece yarısı kesin olmayan sonuçlar açıklanmadan yaptığı açıklamada erken parlamento seçimlerinde, ikna edici çoğunluğu kazanacaklarını duyurmuştu.

Lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi’nin oyların çoğunluğunu aldığın belirten Paşinyan, "Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamentoda çoğunluğu kazandığı şimdiden belli. Henüz oylar tam sayılmadı. Ancak ikna edici bir çoğunluğa sahip olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Ulusal ve sosyal uyumu yeniden sağlamanın vaktinin geldiğini söyleyen Paşinyan, "Ermenistan halkı üç yılda ikinci devrimi gerçekleştirdi. Bu sefer 'kadife' yerine 'çelik' devrim gerçekleştirdi.' açıklamasında bulundu.

KOÇARYAN SONUÇLARI İNANDIRICI BULMUYOR

Seçim yarışını ikinci sırada götüren Ermenistan İttifakı’nın lideri eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ise yaptığı açıklamada, seçime ilişkin kesin olmayan ilk ön sonuçların "tartışmalı" olduğunu savundu. Koçaryan, bu sonuçların inandırıcı olmadığını da belirtmişti.

Oylama sonuçları ile ilgili verilerin 8 aydır toplumsal yaşamda izledikleri gözlemle çeliştiğini ifade eden Koçaryan, sandıklarda organize ve planlı sahtekarlıklara işaret eden yüzlerce sinyal olduğuna işaret etmişti.

2 milyon 581 bin 93 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçimlere yüzde 49,4 katılım sağlandı.