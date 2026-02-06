Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Esenler'de otomobilin yüklendiği çekici yokuştan kayıp 13 araca çarptı

        Esenler’de otomobilin yüklendiği çekici yokuştan kayıp 13 araca çarptı

        Esenler'de arızalanan otomobilin yüklendiği çekici yokuştan kayarak önce aracın dışında duran şoföre ardından 13 otomobile çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:48 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:48
        Yokuştan kayan çekici 13 araca çarptı
        Esenler'de arızalanan otomobilin yüklendiği çekici yokuştan kayarak önce aracın dışında duran şoföre ardından 13 otomobile çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÇEKİCİ YÜKLEDİĞİ SIRADA YOKUŞTAN KAYDI

        Olay, gece saat 02.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi 457. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde arıza yapan bir otomobil çekiciye yüklendiği sırada, yokuştan kaymaya başladı. Önce aracın dışında duran şoföre ardından park halindeki 13 araca çarptı.

        13 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

        Kaza sırasında Şoför A.O.E.P., ayak bileğinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada 13 araçta hasar oluştu.

