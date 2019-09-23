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HaberlerGündemSon dakika! Eşini birliğine teslim edip dönen genç anne ile kızının feci sonu - Haberler

Eşini birliğine teslim edip dönen genç anne ile kızının feci sonu

AA

Erzincan'da oğlu Yusuf Tunç'u askeri birliğine bıraktıktan sonra Ağrı'ya dönen baba Mehmet Sabri Tunç yönetimindeki otomobil kaza yaptı. Feci kazada, otomobilde bulunan Yusuf Tunç'un eşi ile çocuğu hayatını kaybetti. Babası, annesi diğer çocuğu ise hastanede tedavi altında

feci kaza

Erzurum'da, eşini askeri birliğine teslim edip dönerken kaza geçiren genç anne ile çocuğu öldü, biri çocuk 3 kişi de yaralandı.

 

AA'nın haberine göre, Erzincan'da oğlu Yusuf Tunç'u askeri birliğine bıraktıktan sonra Ağrı'ya dönen baba Mehmet Sabri Tunç (64) yönetimindeki otomobil, Erzurum'daki Kuzey Çevre Yolu'nda şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Yusuf Tunç'un eşi Leyla Tunç'un (26) olay yerinde öldüğü belirlendi. Yaralanan sürücü Mehmet Sabri Tunç, eşi Zeytin, torunları Elif Ebrar ve Meryem Tunç (3),Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Elif Ebrar Tunç burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Mehmet Sabri, Zeytin ve torunu Meryem Tunç'un aynı hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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