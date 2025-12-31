Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Eşinin telefonla ulaşamadığı kadının cansız bedeni bulundu

        Eşinin telefonla ulaşamadığı kadının cansız bedeni bulundu

        Burdur'da hastanede tedavi gören eşinin telefonla arayıp ulaşamadığı Ayşe Kılıç 74 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 16:54 Güncelleme: 31.12.2025 - 16:58
        Eşine ulaşamadı, acı haber geldi!
        Burdur'da hastanede tedavi gören eşinin telefonla arayıp ulaşamadığı Ayşe Kılıç 74 yaşındaki kadın evde ölü bulundu.

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Kılıç, eşine telefonla ulaşamayınca komşularını arayarak Karasenir Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki evi kontrol etmelerini istedi. Eve giden komşular kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler Ayşe Kılıç'ın cansız bedenini buldu. Ayşe Kılıç'ın cenazesi morga götürüldü.

