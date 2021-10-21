Eski kocadan sokakta kanlı pusu! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da Ayfer Y. (44), işe giderken eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandı.

Kanlı pusu, saat 07.45 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için yola çıkan Ayfer Y., kaldırımda yürüdüğü sırada eski eşi H.K.'nin tabancalı saldırısına uğradı.

KURŞUNLAR BACAKLARINA İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan mermilerle her iki bacağına isabet eden kadın yere yığılırken, saldırgan koşarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayfer Y., ambulansla yakındaki Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan saldırgan H.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.