        Eski Nilüfer Belediye Başkanı ile 14 kişi tutuklandı

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Eşi Zeynep Erdem ve 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 08:14 Güncelleme: 14.10.2025 - 08:15
        Eski Nilüfer Belediye Başkanı ile 14 kişi tutuklandı
