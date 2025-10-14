Eski Nilüfer Belediye Başkanı ile 14 kişi tutuklandı Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Eşi Zeynep Erdem ve 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.10.2025 - 08:14 Güncelleme: 14.10.2025 - 08:15

