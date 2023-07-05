Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Son dakika: Seçilemeyen eski vekillere ait fezlekeler Ankara başsavcılıkta!
ABONE OL

Eski milletvekillerine ait fezlekeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda

TBMM Başkanlığının, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından iade ettiği yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait yaklaşık bin fezlekeden 400'ü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına geldi

Son dakika: Seçilemeyen eski vekillere ait fezlekeler Ankara başsavcılıkta!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Milletvekili seçiminin ardından dokunulmazlıktan yoksun kalan 27. dönem milletvekillerine ait fezlekeler, TBMM Başkanlığınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılması için Cumhurbaşkanlığına iade edildi.

Çoğu eski HDP milletvekillerine ait fezlekeler, Cumhurbaşkanlığındaki işlemin ardından Adalet Bakanlığına, buradan da soruşturmaların tamamlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.

Halen Adalet Bakanlığında bulunan yaklaşık 600 fezlekenin de önümüzdeki günlerde başsavcılığa gönderilmesi bekleniyor.

SORUŞTURMALAR BAŞSAVCIVEKİLLERİNCE YÜRÜTÜLECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan 400 fezleke, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosundaki tasnifin ardından ilgili soruşturma bürolarına gönderildi.

Arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu eski milletvekillerine ait fezlekelere ilişkin soruşturmalar, Cumhuriyet başsavcıvekillerince yürütülecek.

Fezlekeler, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira"nın da aralarında bulunduğu farklı suçları kapsıyor.

Dosyaların gönderildiği bürolardan sorumlu başsavcıvekilleri, soruşturma kapsamında, yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak.

Başsavcılık, yeterli delil elde edilmesi halinde eski milletvekilleri hakkında dava açacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, daha önce de milletvekili seçilemeyenlere ait fezleke aşamasına gelmeyen 350 suç dosyasını işleme koymuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Isparta'da hemşire eşini öldüren katil zanlısı hakim karşısına çıktı, ifadesi sırasında salon buz kesti!
GÜNDEM Hemşire eşini öldürdü! İfadesi sırasında salon buz ...
Mürselat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Mürselat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Mürselat Suresi
Deniz kenarında cansız bedeni bulundu
GÜNDEM Deniz kenarında cansız bedeni bulundu
Tur Suresi Okunuşu ve Anlamı: Tur Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Tur Suresi
İstanbul'da kaybolan Kırgız öğrencinin sözleri ortaya çıktı!
GÜNDEM İstanbul'da kaybolan Kırgız öğrencinin sözleri ortaya ...
Otomobilde cesedi bulunmuştu: 3 tutuklama
GÜNDEM Otomobilde cesedi bulunmuştu: 3 tutuklama
Neml Suresi Okunuşu ve Anlamı: Neml Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Neml Suresi
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 6 kez bıçakladı - En son haberler
GÜNDEM Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 6 kez bıçakladı
Feci kazada ölen sürücünün aracından uyuşturucu çıktı
GÜNDEM Feci kazada ölen sürücünün aracından uyuşturucu çıktı
Sinop'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
GÜNDEM Sinop'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.