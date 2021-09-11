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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika acı haber! Eşyaları dere kenarında bulunan Ahmet Çetin'in cesedi bulundu! - HABERLER
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Eşyaları Küçükçekmece'de dere kenarında bulunmuştu! Acı haber geldi

Küçükçekmece'de dere kenarında bulunan bir poşette eşyaları bulunan ve şüpheli şekilde ortadan kaybolan Ahmet Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet Çetin'in kaybolmadan önce birlikte görüldüğü arkadaşı, çelişkili ifadeleri sonrası gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğün'de ifadesi alınan Murat K., ikisinin de alkollü olduklarını, Ahmet Çetin'in Üzerini çıkartıp dereye atladığını, ailesinin ne tepki vereceğini bilemediği için olayı kimseye anlatamadığını iddia etti.

Son dakika acı haber! Eşyaları dere kenarında bulunan Ahmet Çetin'in cesedi bulundu! - HABERLER
Eşyaları dere kenarında bulunmuştu! Acı haber geldi
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İHA

Küçükçekmece'de 4 Eylül tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Ahmet Çetin'in cesedi Beylerbeyi'nde bulundu. Olayla ilgili Çetin'i son kez gören bir arkadaşı gözaltına alındı. Arkadaşının ifadesinin alınmasının ardından suçsuz olduğu belirlenirken, polis Ahmet Çetin'in dereye kendisinin atladığını tespit etti.

4 Eylül tarihinden beri kendisinden haber alınmayan Ahmet Çetin'in (24) akrabaları Küçükçekmece'de polise giderek kayıp başvurunda bulunmuş, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Ekiplerin çalışmalarıyla, Çetin'in eşyaları Küçükçekmece'deki Hasanoğlu Deresi'nde bulundu. Polis, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürerken, Ahmet Çetin'i son gören kişi olduğu öğrenilen Murat K. isimli arkadaşı bir televizyon programına bağlanarak olayla ilgili açıklamada bulundu. Murat K.'nin açıklamalarını çelişkili bulan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şahsı gözaltına alarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

DEREYE KENDİ İSTEĞİ İLE ATLAMIŞ

Burada sorguya alınan Murat K., Ahmet Çetin ile alkol aldıklarını, arkadaşının bir anda üzerini çıkarıp dereye atladığını iddia etti.

Murat K.'nin ifadesinin devamında, ailesinin ne tepki vereceğini bilmediği için olayı kimseye anlatmadığını söylediği öğrenildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, eldeki bilgilerin ve ifadelerin incelenmesi, olayla ilgili yapılan çok yönlü çalışmalar sonucu Ahmet Çetin'in dereye kendi isteği ile atladığını tespit etti.

Olaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.

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